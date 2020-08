Aseguran en Italia que "no ha habido un delantero como Lozano desde Hugo Sánchez"

El club Napolitano buscaría venderlo por 40 millones de euros, sabiendo la valía que tiene dentro y fuera del campo.

Luego de la eliminación el pasado fin de semana del en la , ha concluído oficialmente la primera temporada de Chucky Lozano en el campeonato italiano. El saldo no es muy positivo, pues no fue titular en gran parte del año, pareciendo incierto su futuro.

Por distintas fuentes se ha sabido que los Gli Azzurri no lo venderán a un precio mucho menor de los 40 millones de euros que pagaron el pasado verano, con los pretendientes del delantero mexicano sabiendo que tendrán que desembolsar una fuerte cantidad si desean hacerse con él.

El diario italiano Il Mattino dedicó una nota especial a Hirving, afirmando que Cristiano Giuntoli, director deportivo del club ya lo tiene en el mercado, solicitando los 40 millones de euros que invirtieron en él para dejarlo salir rumbo a otra entidad.

Igualmente, realizaron una curiosa comparación, valuando no solo al exPachuca por lo que hace dentro del terreno de juego: "El mexicano es una marca, no hay que ver solo el aspecto técnico. Es una marca exitosa para quien quiera invertir en Latinoamérica, porque no ha habido un delantero como él desde Hugo Sánchez", dijo la publicación.