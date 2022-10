El presidente azulgrana explica la situación del club ante los socios

El Fútbol Club Barcelona celebra este domingo la tradicional Asamblea General Ordinaria en la que el presidente Joan Laporta dará la cara ante los socios para explicar la situación económica y deportiva del club y para explicar todo lo sucedido en los últimos meses, incluyendo el exitoso verano en materia de mercado de fichajes.

Asamblea general de socios del Barcelona, en directo: declaraciones de Joan Laporta, palancas, Superliga, Spotify Camp Nou y todo lo que necesitas saber

Minuto a minuto

12:10 | Toma la palabra Eduard Romeu para explicar la situación económica de manera más detallada

11:35 | Joan Laporta: "Tenemos un gran entrenador y una gran persona al que le dimos un gran equipo, pero para poder completarlo, tuvimos que avalar personalmente algunos directivos y también Mateu Alemany".

11:25 | Joan Laporta: "Las palancas son medidas excepcionales, en momentos excepcionales. Hoy, con la ratificación de las palancas, lanzamos un mensaje de que el Barça es propiedad de sus socios y socias, y somos los que decidimos el presente y el futuro del Barça".

11:20 | Joan Laporta: "Firmemente, nosotros apoyamos a la Superliga. Abordará problemas y aportará soluciones, y haremos una competición más igualada. Sin la Superliga no avanzaremos. Con la Superliga los clubes regiremos nuestro propio destino. Me da risa cuando los clubes estado dicen que esto es cosa de equipos ricos. Nos encontramos en un contexto de gran crisis para los equipos de fútbol, que corren con todos los gastos. El fútbol está en una dinámica negativa en cuanto a asistencia a los estadios, el mercado televisivo y la conquista de la atención de los jóvenes, que se une al auge de los clubes estado, con recursos financieros ilimitados y sin control por parte de la UEFA, que no hace nada, por eso damos apoyo a la Superliga, que será una competición más igualada".

11:10 | Joan Laporta: "Spotify ha entendido la idiosincrasia del Barça y el compromiso con la lengua catalana. Es por eso que este octubre ofrecerá su web y su app en catalán".

11:00 | Joan Laporta: "Las palancas han demostrado que el Barça está vivo, tenemos una gran capacidad para atraer capital y para generar ingresos. Y lo más importante, sin perder la independencia respecto a nuestro modelo de gobernanza y modelo de propiedad".

10:55 | Joan Laporta: "Ha costado mucho llegar hasta aquí. Entre todos y todas hemos salvado el Club, pero debemos seguir trabajando este cambio de tendencia para consolidarlo".

10:50 | Arranca el discurso de Joan Laporta

10:00 | Comienza la Asamblea general de socios del Barcelona.

Convocatoria y orden del día

La Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, en reunión de fecha 19 de septiembre de 2022, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de forma telemática; el próximo día 9 de octubre a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda. La Mesa quedará constituida en la sala Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou, y su desarrollo incluirá el siguiente