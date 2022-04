Arzu, en GOAL: "Joaquín tiene que ponerle la guinda a su carrera con la Copa"

Arzu es uno de los jugadores que trajeron la Copa del Rey desde el Vicente Calderón a Sevilla en aquel mágico 2005 para el Real Betis Balompié. Forma parte de la historia del conjunto verdiblanco y es voz autorizada para hablar de muchísimos temas relacionados con el club como lo ha hecho con GOAL. Amigo de Joaquín, desea que su antiguo compañero pueda ganar este sábado en La Cartuja y eleve aún más su actual estatus de leyenda.

La primera muy clara. Usted que sabe lo que es ganar una, ¿cómo se gana una final?

"Ya el equipo ha hecho lo difícil que es llegar a la final y es lo verdaderamente importante. Veo a un equipo con mucha calidad, veo a una gran plantilla con muchas opciones de poder ganarla pero se enfrenta a un rival muy competitivo, con un entrenador con un estilo muy marcado que le va a poner las cosas difíciles. ¿Cómo ganarla? dando la mejor versión de cada uno".

Ya son muchos años y esa alegría para los béticos ya toca, ¿no?

"Yo creo que el Betis está haciendo las cosas muy bien y va por un camino consolidado. Están haciendo las cosas bien, compite el equipo en todas las competiciones, con un estilo definido y esperemos que este año se consiga. ¿Son muchos años? Pues sí, los equipos cambian. El Betis ha cambiado muchísimo institucionalmente también y eso lleva tiempo y esperemos que a partir de ahora se vea a un Betis más consolidado en todos los aspectos y veamos esto mucho más a menudo".

¿Qué recuerda de esa final?

"Todo. El viaje, el recibimiento, cómo se desplazaron los béticos, fue una pasada. Después en el campo incluso más de la mitad era bético y el ambiente fue espectacular. Eso es un punto a nuestro favor el sábado porque será aquí".

¿Con qué momento se queda de todos los vividos en esa final?

"El pitido final porque desde que nos pusimos 2-1 hasta que pitó el árbitro se te hace muy largo. Estás deseando que termine, con el objetivo muy en la mano, y esos minutos se te hacen eternos".

¿Qué tipo de partido espera?

"Con dos equipos con sus estilos marcados, preveo al Betis con mucho balón, proyectando su juego e intentando progresar y un Valencia muy intenso, dejando muy pocos espacios con las líneas muy juntas y poniéndoselo muy difícil al Betis".

¿Ve algunas claves?

"Por mucho que podamos adelantar, el propio juego te va a dar la solución. En cualquier jugada se puede decantar el partido, un saque de banda o una estrategia. Si tenemos un Betis dominador con mucho más balón estaremos más cerca del objetivo".

Ese homenaje con todos los compañeros del pasado martes, ¿cómo lo vivió?

"Muy bien, con poca tensión, con ganas de ver a los compañeros que hace mucho que no nos veíamos. Pasamos una buena sobremesa con el club, que tuvo el detallazo de juntarnos y la verdad que echamos un día muy completo"

Es muy amigo de Joaquín, ¿cómo lo está viendo?¿Cómo está de nervios de cara a la final?

"En primer lugar, estamos muy orgullosos de la carrera que ha hecho. Lo que hablamos estos días es de ponerle la guinda al pastel de su carrera. Terminar con otro título en el Betis lo auparía a mucho más que una leyenda. Desearle todo lo mejor, ojalá consigamos la Copa y él consiga su sueño de retirarse de la mejor manera".

¿Y si marca en la final?

"Eso es lo soñado, pero yo lo que hablo con él es que está muy contento y es consciente del rol que tiene en el equipo. Él da el máximo cuando sale, los minutos que ofrece son de calidad y sumando. Él es muy consciente de todo y suma mucho al plantel con su experiencia y esperemos que se retire de la mejor manera".

¿Es consciente de la importancia que tiene formar parte de la historia del Real Betis?

"Se es más consciente pasados los años. En el momento que conseguimos las cosas no eres consciente y no le das la importancia. Hoy día, con el tiempo, sí. Ves que es un club centenario y que tiene tres títulos, y que en uno de ellos tú has sido partícipe… Ya no nos quedamos solo con el título, que es un objetivo muy grande, sino con una trayectoria. Estoy muy satisfecho de hacer la mayoría de mi trayectoria en el club de mis amores".