Arturo Vidal y opción en Inter: "Conte sabe que conmigo puede confiar, eso es lo que quiero en Barcelona"

El chileno confesó que "quiero sentirme importante" en el cuadro catalán, aunque no se ve en un trueque. "Como jugador de cambio lo veo muy difícil".

regresa a la competencia este sábado cuando enfrente al Mallorca en Son Moix tras la pausa obligada por el coronavirus. Y en la antesala de este encuentro, Arturo Vidal repasó junto a El Periódico los desafíos con la escuadra de Quique Setién y el futuro de su carrera.

"Quedan dos meses. Pero quiero sentirme importante y si no... Si no uno tiene que mirar por su carrera. En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros", destacó.

Y en la misma línea, sostuvo que "me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con mucho talento, pero esos encuentros que digo le son más complicados de jugar que otros. Ahí entran en juego muchos sentimientos", complementó.

"Para mí, la cabeza es mucho más importante. Estamos arriba en la Liga y lo que tenemos por delante es un objetivo tan definido que no tenemos que pensar en otra cosa. Debemos ser campeones, eso es lo realmente trascendente", apuntó.

Por otra parte, aseguró que está en perfectas condiciones físicas. “Entrenando así yo me siento ahora mismo para estar tres o cuatro años al máximo nivel. Los números lo dicen por sí mismo. Ahí están los GPS que lo ilustran", dijo.

Al momento de ser consultado sobre su próximo destino, con en el horizonte, el ex Bayern Munich confesó: “Con Conte tenemos muy buena relación. Sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero acá. Que la gente confíe, nos quedan dos meses y espero esa confianza”.

Respecto a la opción de ser apuntado en un trueque, añadió: “Toda mi carrera la he hecho solo. Como jugador de cambio lo veo muy difícil. Vidal ha ganado muchas cosas para eso. Estoy muy tranquilo. No soy un niño chico, no lo soy... Tengo una trayectoria que muy pocos pueden contar. No puedo estar saliendo cada vez que aparece algo en la prensa. Va cambiando todo que, al final, uno se volvería loco”.

Sobre el confinamiento apuntó que “ha sido una mala experiencia. Nadie la esperaba, ojalá no vuelva a ocurrir una pandemia así. Han sido meses muy difíciles para todos”. Un tiempo en el que aprovechó de hacer "dos entrenamientos al día”. Asimismo, contó que tuvo la suerte de estar en cuarentena con su preparador personal Juan Ramírez y “dos amigos míos que habían venido a visitarme estos días se tuvieron que quedar aquí, claro, a pasar la pandemia”.

De hecho, una de las imágenes que más captó la atención en medio de la pandemia, fue la de una rutina del chileno en una trotadora. El hombre de La Roja impactó incluso a Eder Sarabia, el segundo entrenador del Barça, al lograr correr 10 kilómetros en 38 minutos en la cinta. “Estaba trabajando la resistencia y se me ocurrió seguir a tope. Hice los 10 km en 38.08 m. Pero podría mejorar ese tiempo tranquilamente. Gracias a Dios estoy más preparado que nunca”.

Uno de los retos más difíciles para los futbolistas será jugar sin público, pero Vidal se siente preparado: “Ya lo hice alguna vez, con amistosos de la selección chilena. Es lindo jugar para la gente, pero ahora toca concentrarse para hacerlo sin los aficionados. Estamos preparados. Para nosotros, son 11 finales y debemos estar al máximo”.

También confesó sentirse valorado por los simpatizantes del cuadro catalán. "En el estadio y en la calle la gente me hace sentir muy querido. Les gusta que me deje la vida, aunque en la prensa siempre se dice lo del ADN Barça".

Finalmente, planteó su interés por seguir una carrera como técnico una vez que visualice su retiro. “En este confinamiento, me ha picado el bichito de querer ser entrenador. Tuve entrenadores de todos los estilos y culturas. Conte, Guardiola, Ancelotti, Heynckes... Ya no hay más estilos. Algunos me marcaron mucho. Conte me encanta. Guardiola sabe mucho de fútbol. Heynckes y Ancelotti, también, por como manejaban los grupos. Con el tiempo, quiero juntar lo mejor de cada uno y hacer luego mi propia carrera”, cerró.