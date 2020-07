Arturo Vidal, titular vs Villarreal: números y estadísticas

El 22 del Barça no cede su lugar después del bajón en el rendimiento de Raki y la venta de Arthur. Pero se mueve con el cambio de esquema.

Arturo Vidal sostiene firme su lugar en el once del partido a partido. La visita culé a La Cerámica, antiguo Madrigal, ante el no es la excepción. El triunfo del , al que reaccionó el Rey en tono burlesco, dejó al elenco de Setién a siete puntos del primer lugar de , por lo que se trata de ganar o ganar. Arturo juega con Sergi Roberto y Sergio, moviéndose en la derecha del mediocampo en un 4-3-1-2, en el que Messi es la punta de ese terreno. Raki perdió su lugar tras el empate contra el Atleti, del gol 700 de Messi y partido 700 del ex . Arthur es apenas suplente ya firmado con .

