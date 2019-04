Arturo Vidal tiene a España a sus pies: va camino a hacer historia

La prensa hispana destacó la ascendencia del volante chileno en el Barcelona, club con el que está a un paso de cononarse monarca de LaLiga.

Arturo Vidal no para de recibir elogios en . En nueve meses, el volante se ha convertido en una pieza clave para Ernesto Valverde en el y, tras su última buena actuación en la victoria 2-0 frente al Deportivo , que tiene al conjunto catalán al paso del título en , el formado en sigue ratificando su titularidad y sumando loas de la prensa hispana, que en un comienzo fue crítica con el chileno.

Por ejemplo, el diario Mundo Deportivo calificó al seleccionado nacional como "incansable", y luego añadió que "no paró de correr, ofrecerse, ayudar en defensa y apoyar en ataque durante los 90 minutos, pese a que también jugó casi todo el partido ante la Real".

Por su parte, el diario AS comentó: "Buen partido del chileno que demostró tener también tablas para poder mover el balón y hasta buscar soluciones ofensivas si el guion así lo requiere. Eso sí, el cuajo destructor es imposible quitárselo de encima y siguió demostrando que a ganas y coraje no le gana nadie en el campo".

Mientras que Sport expresó que "para bien y para mal, el chileno jugó a mil revoluciones por hora. Perdió la posición en algunos momentos y también un par de balones peligrosos, pero aportó arrojo, carácter y llegada".

Finalmente Marca le dedicó un artículo titulado "Un campeón llamado Arturo Vidal" en el que destacan que el ex Bayern Munich va camino a consolidar su octava corona en línea desde que aterrizó en 2012 en la . Y es que el oriundo de San Joaquín conquistó el Calcio con la los años 2012, 2013, 2014 y 2015; con el conjunto bávaro festejó la en 2016, 2017 y 2018, y ahora "va camino de hacer historia", enfatiza el citado medio.

"Vidal no sólo tiene en su palmarés un gran número de títulos, sino que además es un hombre que ha sido importante en todos los equipos en los que ha estado. En el Barcelona, le costó entrar, hay mucha competencia. Y él, además, no asumía su rol de suplente e incluso aireó su malestar en las redes. Pero poco a poco se ha hecho un sitio en el equipo. Valverde le elogia, la grada del Camp Nou le ovaciona y los rivales le temen. Su ímpetu, intensidad y derroche le han convertido en un jugador destacado en el once del Barcelona, más acostumbrado a los medios de toque y creativos que a los que se esmeran más en las labores de contención y destrucción. Y aunque este año sólo ha marcado dos goles (contra el y el ), también es un realizador", completan.

Cabe destacar que el valor nacional también puede consolidar este año con los títulos de y la . Para ello, la escuadra culé debe superar al para instalarse en la final del Wanda Metropolitano y, luego, vencer al para conquistar el triplete en el club con el que ya alzó la Supercopa en 2018.