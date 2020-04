Arturo Vidal suma dos posibles destinos en Inglaterra

No caben dudas: el Rey será protagonista de la próxima ventana de fichajes, independiente de cuándo esta se abra.

¿Arturo Vidal puede jugar la Premier League 2020-2021? Así lo proyectan tanto en la prensa inglesa como en la italiana este jueves. Es que le han aparecido dos potenciales destinos al chileno, un equipo grande y un histórico que busca volver a los primeros puestos.

Según Express, el "presentó una oferta sorpresa para firmar a Arturo Vidal, pero aunque los Diablos Rojos están supuestamente interesados en el internacional por , este preferiría unirse al ". El medio apunta que los italianos no están dispuestos a pagar por las condiciones que pediría el ex , pero según Calciomercato la oferta desde Manchester "no satisface al centrocampista, que está convencido solamente por el plan de Conte".

De todas maneras, la opción de Inter pierde fuerza ya que el valor del Barça apunta a tres años de contrato en el que sería su último vínculo europeo. Allí entra en escena el , que se desprendió de Rafa Benítez y no ha logrado ser competitivo con Steve Bruce a la cabeza.

Como apunta Calciomercatoweb, "el punto de partida para el Newcastle será el banco. Con la eventual llegada de Massimiliano Allegri, irían en busca de jugadores adecuados para su juego".

"Un nombre podría ser Arturo Vidal, quien también es buscado por el Inter", señalan, además de agregar que "el objetivo sería incluir atletas que han sido entrenados en el pasado por el ex entrenador de la ", entre los cuales se agrega Juan Cuadrado. Sin importar el destino, las últimas señales parecen indicar que Vidal, si deja , vivirá un reencuentro. O con Conte o con Allegri.