Arturo Vidal recordó el plan de Chile para frenar a Messi en Copa América

El volante rememoró las dos definiciones ante Argentina. Además, elogió al 10 y comentó que "Leo tiene el sueño de ganar algo" con la Albiceleste.

Este martes se emitió el tercer capítulo de "Relatos de Vidal", el programa donde Arturo Vidal, volante de , repasa momentos de la junto a invitados de lujo. En esta ocasión, el mediocampista chileno recibió en a Alberto Acosta, a quien le reveló el plan de La Roja para frenar a Lionel Messi en las dos definiciones ante , en 2015 y 2016.

Después de ver la semifinal de la Albiceleste contra , de la edición 2015, el oriundo de San Joaquín comentó en la cadena DirecTV que "empezamos a prepararnos, a mirar a los rivales, a saber los movimientos de Leo, que si lo marcábamos de tres o cuatro era la única opción de poder pararlo y después ya que pase lo que tenga que pasar (risas). Nos resultó muy bien ese plan, al final pudimos por penales levantar la copa y eso le da mucho más mérito al trabajo que uno hace en el equipo".

Además, reveló que el representativo nacional "valoró llegar a la final, después todos juntos estuvimos viendo el partido de Argentina-Paraguay, y el fútbol que mostró Argentina en ese partido te hace temer un poco, te hace poner los pies en la tierra y saber con qué selección te vas a enfrentar teniendo a Leo que es un fuera de serie, creo que no está en este planeta. Teníamos que entrar a la cancha, dejar la vida, sabíamos de la dificultad que tendría este partido, pero no sabíamos si íbamos a volver a repetir una final".

Al año siguiente la historia se repitió. “En ese momento, se miró a la Selección como queríamos, una Selección potente, que también saca buenos jugadores, que tienen mucha calidad para jugar en las mejores ligas del mundo”, apuntó.

Al mismo tiempo que elogió a su actual compañero en la escuadra de Ernesto Valverde. Para el ex Bayern Munich, el astro argentino es un futbolista de altísimo nivel. “Estar con él en el equipo me da mucha más confianza. Me siento feliz de poder compartir dentro y fuera de la cancha con Leo. Es un gusto, un placer ver a un extraterrestre jugar contigo en el campo de juego”, contó entre risas.

Y respecto a cómo ve a La Pulga para el certamen de , el formado en avisó que "a Leo se le ve con muchas ganas, tiene el sueño de ganar algo con Argentina y ojalá sea otra final con Argentina y que gane el mejor. Espero que llegue en su mejor momento, que disfrute el fútbol como lo hace y ojalá que pueda ser campeón con Argentina. Lo ha ganado todo, pero él ama tanto a su país que va a ir con todo y nosotros igual".

Finalmente, ambos coincidieron que el gran candidato es Brasil. “Siempre es favorito. Argentina, (por ser bicampeón). y , Esos son los cinco candidatos, pero los dos más fuertes son Brasil y Argentina”, cerró el “King”.