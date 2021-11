Arturo Vidal es figura en Moldavia: "Este año queremos cambiar las cosas, pelear por la Champions"

"Esta era una final para nosotros. El Inter viene quedándose afuera en la primera fase, este año queremos cambiar las cosas, pelear por la Champions. Hay un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Lo de ser campeón del Scudetto te ayuda mucho y tenemos que demostrarlo". La lectura de Arturo Vidal post triunfo 3-1 del Inter en Moldavia ante el Sheriff es con el pecho enaltecido por la gloria, por el orgullo de que la organización del fútbol del Nerazzurri es bajo su conducción.

A saber: el todocampista King ganó dos entradas defensivas, sumó un despeje y una intercepción desde del fondo, 55 pases correctos entre 63 intentos, un remate, cuatro faltas y dos en contra además de su asistencia directa al gol de Marcelo Brozovic que le dio rienda a la ruta a la victoria. Es más, armó aquella ocasión trepando por la derecha del ataque hasta buscar el autopase y engañar a sus dos marcadores con una recuperación muy alta que terminó en pase preciso al croata que recibió limpio y metió un enganche antes de clavarla en el ángulo. Los demás goles no tardarían en llegar, vía Milan Skriniar y Alexis Sánchez (y el descuento de Adama Traoré).

Alexis marcó golazo pese a jugar solo el desenlace

"Lo he dicho, tuve una pretemporada mucho. Me ha ayudado bastante la preparación con el profe Juan (Ramírez). Me siento al 100%, mejor que hace mucho tiempo y hoy se notó. Corrí mucho, me sentía bien de piernas, quité muchos balones, llegué en las dos áreas e hice el trabajo del día a día", leyó Vidal con ESPN. Elocuente, como su DT Simone Inzaghi, quien subrayó que "hay que seguir así pues el destino está de nuestra mano".

Por lo pronto, Milan en el Derby della Madonnina. A mediano plazo, Shakhtar y Real Madrid son sus últimos dos escollos pero desde su noche estelar en Transnistria se ha metido el campeón de Serie A en puestos de clasificación a octavos con Vidal entre hambre de gloria grupal con muchísimo liderazgo sobre la mesa y el sueño de quedarse definitivamente con un lugar en el once. Claro que ha avanzado hacia sus objetivos en el terreno del Sheriff.