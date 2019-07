Arturo Vidal: "El espectáculo lo hacemos los jugadores no el árbitro"

El volante chileno criticó duramente al árbitro del encuentro entre Argentina y Chile, Mario Díaz de Vivar, protagonista de la tarde de Sao Paulo.

Tras caer derrotado por 2-1 ante en el partido por el tercer puesto de la , Arturo Vidal tuvo palabras muy críticas hacia el árbitro del encuentro, Mario Díaz de Vivar, quien fue protagonista en el Arena Corinthians por expulsar a Lionel Messi (también a Gary Medel) y por no poder controlar el cotejo a lo largo de los 90 minutos.

"Es difícil, el árbitro te hecha a perder el espectáculo, el partido se calienta sin ningún sentido. El espectáculo lo hacemos los jugadores no el árbitro. Te para el partido no te deja jugar, quiere ser el importante", comenzó diciendo en palabras para la transmisión oficial.

Y agregó: "Se empezó a calentar el ambiente, un partido con dos jugadores menos se complica mucho más, no debería pasar eso a estadio lleno. Que los árbitros mejoren y después nosotros tenemos que volver, mejorar, entrenar y prepararse de la mejor manera para la Copa que viene".

Consultado puntualmente sobre la expulsión a Messi, tras su encontronazo con Medel, comentó: "El árbitro debía separar a ambos, tranquilizarlos y seguir el juego. Messi no se calienta nunca".

Por último se refirió al haber jugado al límite desde lo físico ante Argentina: "Traté de jugar que era lo más importante, no dejar al grupo solo. Amo mucho a mi selección y a mis compañeros y no podía faltar al último partido. Ahora tengo tiempo para recuperarme, me voy tranquilo".