Arthur: "La única opción que me interesa es seguir en el Barcelona"

El brasileño da un paso tras los constantes rumores de traspaso para dejar claro que quiere seguir en el Barça.

En las últimas horas se ha especulado mucho la posible salida de Arthur Melo del . Que si la que quería proponer un trueque por Pjanic, que si el le quería para dotar al centro del campo Spurs otro estilo, o que si el Inter le incluía en los nombres para compensar el posible traspaso de Lautaro al club azulgrana.

Pues bien, el propio Arthur es quien ha dado un paso al frente para afirmar que quiere seguir en el Barcelona.

En un comunicado aseguró que "siempre hay especulaciones, pero mi idea es clara, la única opción que me interesa es seguir en el Barcelona, estoy muy seguro y muy tranquilo".

Añade que "me encuentro muy bien aquí y agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Es otro motivo más para continuar"

Añade que "el supuesto interés de grandes clubes siempre es un halago y una señal positiva, pero mi mente solo está en jugar aquí muchos años" y recalca que "el Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí siento mucho apoyo de la afición"

Para finalizar dijo que "estoy concentrado al 100% en trabajar y en que volvamos a jugar cuando sea posible porque tengo muchas ganas de seguir creciendo aqui y luchar por más títulos como blaugrana".

Llegó hace dos temporadas y tiene contrato hasta 2024

El brasileño llegó hace dos temporadas al Barcelona como relevo de Xavi Hernández en unas característica de juego similares a las del faro azulgrana en el último siglo.

En su primera temporada entró en los esquemas de Valverde con regularidad jugando 44 partidos de los 60 oficiales pese a arrastrar tres lesiones (todos musculares) que le hicieron perderse 10 encuentros por baja médica, pero formando un centro del campo junto a Busquets y Rakitic con un gran Barcelona dominando el la parcela ancha y conquistando la Liga con holgura sobre sus perseguidores.

En esta segunda temporada las cosas han cambiado con la llegada de De Jong, que ha hecho que deba repartirse los minutos de esa tercera posición en el trivote del centro del campo con Rakitic, pero sobre todo por culpa de las seis lesiones que ha sufrido en apenas siete meses de competición y que hizo que jugara 24 partidos, pero solo 15 como titular de los 38 disputados por el Barça.

Pero Arthur, que llegó a cambio de 31 millones más nueve kilos más variables según objetivos, tiene contrato hasta 2024 y ha dejado clara su postura. Ahora le toca al club refrendar sus deseos o incluirle en la lista de transferibles de cara a cuadrar el presupuesto de ventas de la temporada y obtener dinero para poder fichar a Neymar y Lautaro.

Él lo tiene claro: Quiere quedarse y triunfar en el Barcelona.