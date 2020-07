Arthur, amotinado: Se fue a Brasil y no piensa jugar más con el Barcelona

El brasileño se marcha a su país sin permiso, deja plantado al club el día que debía regresar y pasa de las sanciones que le impondrá el Barcelona.

Arthur Melo no jugará más con el , ni siquiera en la . El brasileño se encuentra en estos momentos en su país según ha podido confirmar Goal y no piensa regresar a Europa hasta que no sea la quien le convoque después de cerrar su incorporación al campeón italiano hace un mes.

El todavía futbolista del Barcelona ha resuelto de forma unilateral que no regresará a la disciplina azulgrana y no tiene ninguna intención de hacerlo según le ha trasladado al club en las últimas horas. El Barcelona, a su vez le ha recordado que existe un código disciplinario que respetar con sus correspondientes sanciones ante actos de indisciplina como el que está protagonizando Arthur, según fuentes del club han confirmado a este medio, pero el resultado ha sido el mismo y Arthur sigue en .

El club no le había dado permiso y actualmente considera que el jugador se ha amotinado y declarado en rebeldía tras extralimitarse en los permisos vacacionales del club, que no incluían los viajes transoceánicos en plena pandemia global del COVID-19. Para el Barcelona, el contrato de Arthur es válido hasta que finalice la Champions League y no dudará en aplicar el código disciplinario.