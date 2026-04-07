Arteta tras la victoria europea: «Un momento mágico decidió el partido... y una actuación excepcional»

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se mostró muy satisfecho con la victoria que su equipo logró a domicilio en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Sporting de Lisboa por 1-0, y destacó lo difícil que es ganar a un equipo que lleva mucho tiempo sin perder en su propio campo.

Arteta declaró tras el partido a Amazon Prime: «Estoy muy contento con la victoria fuera de casa en los cuartos de final de la Champions contra un equipo que llevaba sin perder en su campo desde no sé cuánto tiempo. Creo que la última vez que perdieron fue también en competiciones europeas, lo que demuestra lo difícil que era la tarea».

Sobre los problemas en ataque durante el partido, explicó: «Sí, lo noté porque cuando llegábamos al último tercio y nos asentábamos allí, nos faltaba el toque final. Teníamos que haber sido más dinámicos, rápidos y eficaces para descifrar su bloque defensivo. Nos anularon un gol y hubo dos o tres ocasiones en las que estuvimos muy cerca, pero nos faltó el pase decisivo. Al final, un momento mágico de los suplentes nos dio la victoria».

Sobre el gol de la victoria, Arteta comentó: «Una jugada preciosa, y ese es el impacto que necesitas cuando llegas a esta fase de la temporada. Todos deben dejar su huella, y eso es lo que han hecho los jugadores esta noche, sin duda».

Arteta concluyó elogiando a su portero, David Raya, y dijo: «Ha tenido dos momentos en los que ha detenido dos balones decisivos. Así es la Champions; la competición siempre se decide en el área, dada la enorme calidad que hay aquí».

En respuesta a la descripción que hizo Kai Havertz de Raya como el mejor del mundo, Arteta dijo: «En este momento es un fenómeno y está rindiendo a un nivel excepcional desde que se unió a nosotros. Tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros».