Arteta desmiente los rumores sobre la renovación de su contrato con el Arsenal

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha confirmado que está a punto de firmar un nuevo contrato con los Gunners.

Su contrato actual vence en 2027, aunque varios informes aseguran que ya acordó una extensión.

En declaraciones a ESPN, el técnico afirmó: «No hay noticias al respecto; ahora solo pensamos en lo que debemos hacer hasta el final de la temporada».

“Estoy totalmente comprometido y muy feliz, mi familia está bien y sigo teniendo muchas ambiciones que cumplir con este club; actualmente estamos en una buena situación”.

«Mi labor se centra en el día a día; debo dar lo mejor de mí y sentir que puedo liderar e inspirar al grupo para lograr grandes cosas para el club. Así lo percibo y espero mantener esta sensación toda la semana para lograr un gran resultado al final de la temporada».

Mañana, el Arsenal puede ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Manchester City si vence al Bournemouth.

En Europa, está a un paso de las semifinales de la Champions tras ganar 1-0 al Sporting de Lisboa en la ida.



