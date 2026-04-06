Arteta anuncia la baja de dos estrellas del Arsenal para el partido contra el Sporting de Lisboa

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha anunciado que dos de sus estrellas no participarán en el partido contra el Sporting de Lisboa, que se disputará mañana martes por la tarde en el estadio José Alvalade, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Por otro lado, Arteta recibió un gran impulso moral al recuperar a tres de sus jugadores lesionados antes del partido europeo.

El Arsenal perdió sus dos primeros títulos de la temporada, tras caer ante el Manchester City (2-0) en la final de la Copa de la Liga, y también se despidió de la Copa de la FA tras perder ante el Southampton en una gran sorpresa (2-1).

Arteta busca llevar a los Gunners a conquistar un gran título, ya sea la Premier League por primera vez desde 2004 o la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Lee también: Vídeo... Oleada de burlas contra las excentricidades de Arteta: «¿Y quieres ganar la Champions?»

En la rueda de prensa previa al partido contra el Sporting de Lisboa, Arteta confirmó la disponibilidad del trío formado por Gabriel, Declan Rice y Leandro Trossard para el partido contra el Sporting de Lisboa.

Por su parte, según informó el diario británico «Mirror», señaló la ausencia de la pareja formada por Jurrien Timber y Bukayo Saka.

Arteta declaró: «Aún no han viajado y no están del todo listos, pero esperamos que estén disponibles para el partido del fin de semana si todo va bien».

Arsenal también echará en falta a Iberechi Eze y Mikel Merino, debido a lesiones de larga duración en la pantorrilla y el pie, respectivamente.

Sobre el partido contra el Sporting de Lisboa, explicó: «Lo que ha conseguido el Sporting en su campo es fantástico, y hay que ser un equipo muy especial para alcanzar ese nivel de consistencia».

Cuando se le preguntó por la derrota en St Mary’s ante el Southampton, Arteta dijo: «Tenemos que verlo desde una perspectiva más amplia y darnos cuenta de lo difícil que ha sido lo que hemos logrado hasta ahora. Sintamos el dolor y utilicémoslo para mejorar. Somos plenamente conscientes de lo que ha pasado y de por qué ha pasado. Así es el fútbol».

Y añadió: «Creo que, cuando se presenta una oportunidad como la que tenemos esta temporada, hay que centrarse en la presión y en lo que tenemos que hacer. Hay que tener muy claro qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora».