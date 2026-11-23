Arsenal vs Borussia Dortmund: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Los líderes de sus ligas ponen a prueba sus credenciales europeas entre dudas por las lesiones

El Arsenal recibe al Borussia Dortmund el martes por la noche en el Emirates Stadium de Londres, en un partido de la Champions League.

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El equipo de Mikel Arteta llega a la cita europea tras empatar 2-2 en el campo del Newcastle el sábado. Ese resultado puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas en la Premier League, aunque el Arsenal sigue líder con seis puntos de ventaja.

La noche en St James' Park trajo más complicaciones. Bukayo Saka no jugó por lesión y el portero David Raya se retiró en la segunda parte con un problema en un brazo. Arteta dijo que Raya se sometería a una resonancia magnética el domingo.

Bruno Guimaraes también recibió una acogida hostil en su regreso a su antiguo club, y el centrocampista dijo después que al Arsenal aún le queda mucho por delante. El Arsenal recibirá al Manchester City el domingo, por lo que este partido europeo forma parte de una semana exigente.

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El Dortmund, dirigido por Niko Kovac, también llega en buena forma. Ganó a domicilio al Borussia Mönchengladbach el sábado y empató 2-2 con el Bayern de Múnich a finales de octubre.

Serhou Guirassy es la referencia en ataque del once previsto, y el Dortmund está muy por detrás del Arsenal en la clasificación de la Champions League. Los dos clubes también se enfrentaron en un amistoso en agosto, lo que añade cierta familiaridad a este duelo.

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