Arsenal vs Boca, por el Torneo de la Liga Profesional 2021: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Con grandes chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2022, este sábado desde las 17.00 Boca visita a Arsenal por la fecha 24 del Torneo de la Liga Profesional 2021.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE LA LIGA PROFESIONAL

A pesar de estar cerca de afrontar una nueva final de Copa Argentina, no son los mejores días del Xeneize. Los rumores de indisciplina y el rendimiento mostrado ante Newell's hicieron mella en la confianza del equipo. No obstante, sabe que ganando uno de los dos encuentros que le quedan se puede meter en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Del otro lado está Arsenal, el peor posicionado del campeonato. Solo cuenta con 19 puntos en 23 encuentros, ubicándose en la posición 26. Viene de sufrir un 5-0 en contra en Santiago del Estero, dejando hay un dato demoledor: es el equipo con más derrotas y menos victorias de todos.

LAS FORMACIONES

Desde el último encuentro, los de Sebastián Battaglia todavía no realizaron práctica formal de fútbol así que hay pocas certezas del once titular. De todos modos, al no haber sanciones para los colombianos por los supuestos actos de indisciplina, podrían volver al equipo titular. Además se reincorpora Carlos Izquierdoz luego de su expulsión ante Independiente. La mala noticia es que Agustín Almendra llegó a las cinco amonestaciones y no podrá estar.

BOCA

A Confirmar.

ARSENAL

A Confirmar.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre Arsenal y Boca se disputará el sábado 4 de diciembre desde las 17.00 en el Estadio Julio Humberto Grondona. El arbitraje estará a cargo de Néstor Pitana, que viene de dirigir la final de la Copa Libertadores.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).