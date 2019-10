Mustafi se defiende: "No soy el segundo peor defensa del mundo"

El jugador del Arsenal, ex del Valencia, fue votado para integrar el peor equipo posible de la temporada 2018/19.

Sin minutos en lo que va de la Premier League con el , Shkodran Mustafi aseguró este martes que no es el segundo peor defensa del mundo. Y lo tuvo que hacer después de que una encuesta entre internautas lo colocara en el peor equipo posible del planeta en la temporada pasada.

“No soy el segundo peor defensa del mundo. Me gustaría saber cómo habrían sido los resultados si se hubiese hecho la encuesta entre los mejores entrenadores de Europa. Recientemente he cometido varios errores y han generado un problema que nunca antes había vivido”, dijo a Der Spiegel.

Por otro lado, el ex jugador del recordó la derrota por 5-1 ante el de la campaña pasada: “Me había perdido tres semanas y tuve que jugar sin haber entrenado antes porque el entrenador me necesitaba. Tras el partido recibí muchas críticas a través de las redes sociales y en artículos. Puedo tolerar las críticas, pero se han vuelto irracionales y me han convertido en una diana. Llegó un punto donde la gente me culpaba de derrotas en las que no había jugado”.

Al mismo tiempo, reveló que su mujer le ayuda a resolver los problemas que ha tenido que atravesar en el último tiempo: “Hay días que sí dudé de mí, pero hubo algo que me dijo mi mujer que me ayudó: 'Si tan malo eres nunca habrías sido campeón del mundo ni habrías fichado por el Arsenal'. Desde entonces lo llevo mejor”.

Por último, Mustafi cargó contra las redes sociales: “Creo que el fútbol se ha vuelto más inhumano y las redes han contribuido a ello gracias al anonimato. La gente puede descargar directamente sus frustraciones en nosotros”.