Arno Vermeulen teme: «Kees Smit podría marcharse del AZ por unas pocas centenas de miles de euros»

Arno Vermeulen advierte que el AZ no debe ser demasiado exigente en las negociaciones por Kees Smit; de lo contrario, el club de Alkmaar podría perder al talentoso centrocampista por muy poco dinero.

Smit es uno de los mayores talentos del mundo en su posición y, por ello, está muy cotizado en el mercado. Se rumorea que el Real Madrid está muy interesado en ficharlo.

El AZ aspira a un traspaso récord, aunque el jugador aún tiene contrato hasta dentro de dos temporadas. Vermeulen lanza una advertencia.

«Da igual si son 60, 50 o 40 millones: si el AZ, a través de Jorge Mendes (el agente mundial contratado por el club), fija un precio y Smit o su representante lo ven demasiado alto, pueden ignorarlo», advierte en Studio Voetbal.

«Si el AZ pide demasiado, Smit podría marcharse por solo 200 000 euros según la legislación actual». El jefe de deportes de la NOS lo aclara enseguida.

Hace dos años tuvimos la famosa sentencia Diarra en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, si un jugador firmó un contrato hace dos años y aún le quedan dos temporadas, puede acudir a la comisión de arbitraje de la KNVB.

“La comisión debe ajustarse al derecho europeo. Si no se considera un acuerdo proporcional, puede rescindir su contrato por unos cientos de miles de euros, quinientos o seiscientos mil”, concluye Vermeulen.

«Entonces debería indemnizar al AZ y luego podría fichar libremente por el Manchester United, el Manchester City, el Real Madrid o el Barcelona». Merijn Zeeman, director general del AZ, que también participó en el programa de entrevistas, no se muestra preocupado: «No, eso no entra en juego en absoluto».