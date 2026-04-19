Arne Slot tiene un gran problema en el Liverpool: otro jugador tuvo que ser retirado en camilla

Más mala suerte con las lesiones para Arne Slot y el Liverpool. Durante el derbi de Merseyside, Giorgi Mamardashvili tuvo que ser retirado en camilla.

Poco después del descanso, Kiernan Dewsbury-Hall centró raso y el delantero del Everton, Beto, se lanzó en plancha. El portugués igualó 1-1, pero con su remate también lesionó al guardameta.

El georgiano, con el rostro distorsionado por el dolor, fue retirado en camilla.

El georgiano no es la primera opción de los Reds, pero su competidor, Alisson Becker, también está lesionado. Así que Klopp se enfrenta a un gran problema: debe recurrir a su tercer portero.

Ese tercer guardameta es Freddie Woodman, quien desde su llegada el verano pasado solo ha jugado un partido con el Liverpool, el de copa contra el Crystal Palace que perdieron 3-0.

Es otro golpe para Slot y Liverpool, que hace poco vieron cómo Hugo Ekitiké salía en camilla con rotura del tendón de Aquiles y varios meses de baja.