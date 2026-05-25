Arne Slot resume la temporada del Liverpool en una sola palabra

El Liverpool empató 1-1 contra el Brentford el domingo, en la última jornada de la Premier League, y terminó así en quinta posición de la liga inglesa. Tras el partido, el entrenador Arne Slot hizo balance de la temporada de su equipo en la rueda de prensa.

Tras el título de la temporada pasada, este curso ha sido decepcionante: el quinto puesto les dio apenas el pase a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

«Varios grandes clubes ingleses no se han clasificado para las competiciones europeas en las últimas temporadas», recordó Slot. «Así que tampoco debemos darlo por sentado, pero, desde luego, nos hubiera gustado más».

«Pero estoy muy orgulloso de los jugadores y de lo que han hecho esta temporada. Ha sido muy difícil para todos, con tantas lesiones y problemas».

Preguntado si, con la perspectiva actual, haría cambios en la temporada, responde: «Sí, muchas cosas. Nadie es perfecto. El año pasado, cuando fuimos campeones, habría dicho lo mismo, porque como entrenador y también como jugador nunca se es perfecto».

«Detrás de cada decisión había una idea: estar bien preparados. Lo pensé, pero no todas fueron acertadas, aunque en su momento lo parecieran».

«Sin embargo, también hubo momentos en los que no tuve que decidir, porque este partido (contra el Brentford, nota del editor) fue quizá el primero en el que no hubo jugadores de la cantera en el banquillo. Eso fue excepcional. Así que, si me preguntas cómo describiría la temporada en una sola palabra, diría “lesiones”».