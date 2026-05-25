El Liverpool empató 1-1 contra el Brentford el domingo en la última jornada de la Premier League y terminó quinto. Después del partido, el entrenador Arne Slot valoró la temporada en rueda de prensa.

Tras el título de la temporada pasada, esta campaña ha sido decepcionante: el quinto puesto les otorga apenas un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

«Varios grandes clubes ingleses no se han clasificado para las competiciones europeas en las últimas temporadas, así que tampoco debemos darlo por sentado; aún así, claro, nos hubiera gustado más», reflexiona Slot.

«Pero estoy muy orgulloso de los jugadores y de lo que han hecho esta temporada. Ha sido muy difícil para todos, con tantas lesiones y contratiempos».

Preguntado si, con la perspectiva actual, haría cambios en la temporada, responde: «Sí, muchas cosas. Nadie es perfecto. El año pasado, cuando fuimos campeones, habría dicho lo mismo, porque como entrenador y también como jugador nunca se es perfecto».

«Detrás de cada decisión había una idea: estar bien preparados. Lo pensé, pero no todas fueron acertadas, aunque en su momento lo parecieran».

«Sin embargo, en muchos momentos no tuve que decidir, porque este partido (contra el Brentford, nota del editor) fue quizá el primero en el que no hubo jugadores juveniles en el banquillo. Eso fue excepcional. Así que, si me preguntas cómo describiría la temporada en una sola palabra, diría “lesiones”».