Armando Polo: “Los títulos individuales para un jugador son importantes”

El delantero panameño quedó debajo de Nicolás Muñoz en el goleo individual en el torneo Apertura.

Armando Polo tiene una oferta en Sudamérica, pero el delantero no revela el nombre del país donde podría prestar sus servicios para el próximo 2020. De lo único que tiene certeza es que Santa Tecla lo dejará libre.

El panameño siempre ha sido constante en el fútbol salvadoreño y desde su aparición con el Sonsonate, no ha dejado de anotar goles, pero esta vez no pudo llevarse el título del goleo individual: “Los títulos individuales para un jugador son importantes, he tenido la oportunidad de llegar a El Salvador y marcar muchos goles en las tres temporadas que he estado, peleando el título de goleo como primero o segundo. La primera vez logré título de goleo con Gustavo Guerreño, marcando 15 goles con él”.

Sobre el acuerdo con los tecleños para su salida a un nuevo equipó, Polo comentó: “Mi salida de Santa Tecla es posible por un acuerdo que tenía en el club que en los seis meses podía salir, buscando obviamente una mejor oferta y decidí tomar esa opción y esperemos qué pueda salir en los próximos días”.