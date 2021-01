Argentinos - Boca, por la Copa Maradona: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize visita al Bicho en lo que será la definición de la Zona A: necesitan un triunfo y deberán mirar lo que suceda en River - Independiente.

El empate en el Superclásico del último fin de semana dejó a la Zona A prendida fuego: mientras que Boca lidera junto a River con la misma cantidad de puntos , Argentinos, gracias a la victoria ante , los escolta con una unidad menos. Y así, el Xeneize y el Bicho disputarán un partido decisivo -ni más ni menos que en el Estadio Diego Maradona, qué casualidad- para lograr un lugar en la final de la Copa Maradona.

Si bien ambos necesitan un triunfo, deberán mirar lo que suceda en el encuentro entre River e Independiente. Aunque el conjunto local está obligado a ganar, ya que un empate no le sirve, tampoco los tres puntos les aseguraría el pasaje a San Juan a ninguno de los dos: los de Diego Davobe esperan una mano del Rojo, mientras que los de Miguel Ángel Russo depeden de cómo quede la diferencia de gol (que, por ahora, les favorece).

FORMACIÓN DE BOCA

El plantel cuenta con una baja sensible: Jorman Campuzano sufrió una distensión en el encuentro ante el Millonario y será baja . La gran incógnita es el estado físico de Diego González , quien evidenció en el encuentro ante Santos del pasado miércoles que no está al cien por ciento. Más allá de esos dos casos, el entrenador cuenta con la totalidad del plantel.

Russo decidió poner un mezcladito en el clásico para cuidar fuerzas de cara al choque de ida por las semifinales de la y la apuesta le funcionó. Aunque no consiguió una ventaja ante el Peixe, mantuvo el arco en cero y dejó la serie abierta. Sin embargo, al no contar siquiera con un gol para viajar a Sao Paulo , no tendrá margen de error, con lo cual, a pesar de tener que definir su lugar en la final del plano local, lo más probable es que vuelva a apostar por los "suplentes": Wanchope Ábila, Mauro Zárate, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, los juveniles Varela y Zeballos y hasta Edwin Cardona se imponen para visitar La Paternal.

FORMACIÓN DE ARGENTINOS

Luego de la victoria ante Huracán, Diego Davobe quiere dar el gran golpe y espera poder aprovechar que su rival está pensando más en la Copa Libertadores que en la Copa Maradona. Lo más probable es que el DT repita el once que le dio el triunfo ante el Globo y la incógnita es si Romero, el autor del gol, reemplazará desde el arranque a Florentín.

DÍA, HORARIO, LOCALÍA Y ÁRBITRO

El partido se disputará el próximo sábado 9 de enero, desde las 21:30, en el Estadio Diego Maradona y con el arbitraje de Fernando Espinoza.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium disponible para todos los que tengan contratado un servicio básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).