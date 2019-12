Argentina vs. Chile, un duelo con "sentimiento especial" para Lionel Scaloni

El técnico de Argentina comentó el estreno de la Albiceleste ante La Roja en el torneo continental. "Es un lindo partido para empezar", dijo.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el sorteo de la Copa América 2020 que se desarrolló este martes en Cartagena de Indias, el cual dictaminó que la Albiceleste debute ante , en el Estadio Monumental de Núñez, por el duelo inaugural del torneo continental.

Al respecto, el entrenador sostuvo que este cruce, del próximo 12 de junio, "es un lindo partido para empezar, cualquier hubiera sido difícil para un debut, pero este tiene un sentimiento especial, Chile siempre fue difícil para en los últimos tiempos", reconoció.

Luego, el seleccionador de uno de los anfitriones que tendrá el campeonato afirmó: "El primer partido es importante, sobre todo ante una Selección como Chile (...) pero estamos bien, estamos confiados, es un momento importante nuestro y estamos en capacidad para competir", dijo.

#SorteoCA2020 Palabra de @lioscaloni tras el sorteo de la @CopaAmerica: "Todos los rivales son difíciles, aunque es lógico que el primer partido es importante. Nosotros estamos bien, en un buen momento y capacitados para competir". pic.twitter.com/MiBT7yHwbD — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 4, 2019

¿Será la última de Lionel Messi? "Ojalá que no, que siga jugando, pero Argentina necesita el título, más que solo él. Esperemos no prometer nada pero sí dar el máximo para llegar a la final", cerró el ex futbolista del y Deportivo La Coruña, entre otros equipos.

Rueda y el debut ante Argentina: "Ellos saben que con Chile no tienen nada ganado"

Cabe recordar que además de los locales y los de Reinaldo Rueda, el Grupo A está compuesto por , , y . La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en un duelo oficial fue este año, en la disputa por el tercer lugar de la edición de , con triunfo para el conjunto de Messi y compañía por 2-1.