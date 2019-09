Areola, sobre la foto con Mbappé y Moting: "No puedo soportar la menor duda sobre mi motivación, mi lealtad y mi implicación por el Real Madrid"

"La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia", escribió el portero en su cuenta de Instagram.

Alphonse Areola, portero suplente del , tuvo que salir a explicar este jueves la foto en la que el meta francés aparece con Kylian Mbappé y Choupo Moting después de la victoria del 3-0 en el Parque de los Príncipes.

Tras la derrota de los blancos, el futbolista del conjunto merengue, cedido por el PSG, posó con dos de sus ex compañeros y lució una amplía sonrisa a pesar del resultado que se había producido en París. Una imagen que generó revuelo en las redes sociales y que no sentó bien a una parte del madridismo.

La instantánea se ha convertido en viral en las últimas horas y ha provocado que muchos aficionados merengues carguen contra la actitud de Areola tras una derrota muy dolorosa en el arranque de la Champiosn League. Por eso, el ex del tuvo que dar explicaciones en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Querida afición del Real Madrid: me siento muy triste por algunos comentarios a una foto que circula en las redes sociales. Quiero que todos los madridistas sepan que mi corazón es blanco desde que fiché por este club y no puedo soportar la menor duda sobre mi motivación, mi lealtad y mi implicación por el Real Madrid, nuestro Madrid. La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia", escribió Areola.

"Tras el partido tuve un reencuentro con mis ex compañeros y amigos, a quienes no me había dado tiempo de despedirme. Por eso, reitero mis disculpas a los madridistas que se hayan sentido ofendidos, no era mi deseo y espero que todos juntos podamos lograr muchos éxitos, remató.