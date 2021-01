Arde San Lorenzo: Piatti rompió el silencio, atacó a Tinelli y ventiló las internas con los hermanos Romero

El volante, ya desvinculado del Ciclón, no se guardó nada: acusó al presidente de echarlo y a los paraguayos de romper el vestuario y mucho más.

Días convulsionados transita , especialmente después de la derrota 4-1 en . Tras el encuentro, trascendió una supuesta pelea entre varios referentes del plantel y los hermanos Romero, luego Mariano Soso presentó su renuncia al cargo de entrenador y hasta Marcelo Tinelli reconoció que "fuimos horribles".

Pero todo eso fue apenas el principio: Ignacio Piatti, quien se desvinculó del club a fin de año, dio una entrevista en la que no se salvaron ni el presidente ni los mellizos paraguayos. Fue en ESPN donde Nacho comenzó apuntando al conductor televisivo, al que acusó de echarlo: "Durante los seis años que estuve en la me vinieron a buscar siempre, volví para terminar mi carrera acá", sostuvo, para luego afirmar que "yo no rescindí, me echaron. Tinelli no me llamó ni para arreglar ni para nada, Scoltore tampoco. Tengo un cariño especial por el club, por todo lo que me brindó y lo que yo le pude dar, quiero que se sepa bien todo porque quedó que me fui por la puerta de atrás de un club al que quiero mucho. Nunca tuve problemas pero acá no se manejaron como se tendrían que haber manejado”.

Y a partir de ese momento, los Romero fueron los destinatarios de todos los dardos. "No entendía por qué estaba el grupo por un lado y estos dos por el otro. Y eso fue porque Marcelo le permitió un montón de cosas. Vos entrenás dos horas por día, no hace falta que metas a un kinesiólogo, al chofer", para recordar que "en Montreal tuve de compañero a Drogba, una figura, y tenía sus kinesiólogos, pero iba cuando salía del club, como corresponde. No es que el grupo estaba dividido, estaba unido pero estos dos no estaban".

Otro tema sensible fue la lesión de Marcelo Herrera, provocada por una patada de Ángel, sobre la cual dijo que "nunca me había pasado que en un táctico quiebren a un jugador. Cuando pasó eso lo llamé a Marcelo y le dije que estaba pasando algo raro, grave, y que tenía que aparecer. Me dijo que no pasaba nada, que ellos iban a pedir disculpas. Disculpas cuando quebró a un pibe en una práctica… Ese día saltaron todos a querer pegarle, el Mono lo quería matar”.

Como uno de los referentes del plantel y parte del equipo que ganó la 2014, Piatti fue quien encabezó una reunión con el grupo, en la cual "les dije que tenían que cambiar, que San Lorenzo era un club grande y teníamos que estar todos juntos, porque íbamos a terminar yéndonos a las manos", pero más allá de cambiar por un tiempo, "volvió a pasar, se pasaban la pelota entre ellos dos, pero eso es porque está mal manejado desde arriba. Les dieron las llaves del club, ya hicieron echar a tres técnicos".

Por último, recordó una anécdota que despertó las carcajadas de los integrandes de ESPN F90: "Los Romero repartían premios en el vestuario. Nos decían: 'Si ganamos les damos plata'. Un día ganamos, los fui a felicitar porque habían jugado bien, y me dijeron: 'Tomá, Nacho, quince mil pesos'. No quería nada yo".