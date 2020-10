¿Quién es el árbitro de Chile - Colombia, por las Eliminatorias? Todo sobre Darío Herrera

De bajo perfil, el juez fue haciendo su camino en el arbitraje nacional y, ahora, tendrá su debut en las Eliminatorias.

Darío Herrera es el futuro del arbitraje argentino. Sólo tiene 35 años y es considerado como uno de los de mejor nivel hoy en día. Con vasta experiencia en el fútbol local, desde 2019 comenzó a dirigir partidos de selecciones mayores y, este martes, tendrá su debut en una competencia oficial: será el juez para el clásico entre y , por la segunda fechas de las Eliminatorias rumbo a 2022.

SU HISTORIA

Nació en un pequeño pueblo cordillerano de . Andacollo, de Neuquén, lo vio crecer a él y a sus menos de cinco mil habitantes. Su familia es de clase media: "Nunca me faltó nada, pero nunca me sobró". Se mudó a Lincoln, provincia de Buenos Aires, para estudiar profesorado de educación física y lo del arbitraje surgió como una ayuda para poder llegar a fin de mes. Comenzó a dirigir en la Liga de Lincoln, siguió por el Torneo del Interior (quinta división del fútbol argentino) y Gustavo Bassi, exárbitro, lo vio cual reclutador de talentos y lo apadrinó: "Gustavo me decía cómo tenía que correr, me corregía errores y yo intentaba de hacerlo de manera correcta".

DEBUT INTERNACIONAL Y GAS PIMIENTA

Sin dudas el gran partido que marcó su carrera fue el de octavos de final de la 2015. Herrera dirigió aquel Boca - River que no pudo concluir a raíz de la agresión de un grupo de hinchas del Xeneize. Posteriormente la Conmebol determinó la descalificación del elenco local y el Millonario siguió su camino a alzar la Copa. La mayor crítica que puede sufrir por esta actuación es la cantidad de tiempo que demoró en tomar la decisión de suspender el encuentro. Ese medio partido fue su debut como árbitro internacional.

Además dirigió otros dos Superclásicos: uno fue sin goles en La Bombonera en el que expulsó correctamente a Pablo Pérez a los 11 minutos del primer tiempo. Todo un símbolo de su personalidad. Y el segundo fue en El Monumental, en donde Boca ganó 1-0 con tanto de Nicolás Lodeiro.

CARACTERÍSTICAS

Con una mezcla de personalidad y humildad, se destaca por ser detallista, corregir sus errores y por la conducción dentro de la cancha. Con sólo 33 años, es indicado como el futuro del arbitraje argentino.