Arbeloa estalla por el arbitraje y lanza un mensaje contundente al Bayern

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, criticó las decisiones arbitrales y el VAR tras el empate ante el Girona (1-1) este viernes en la jornada 31 de La Liga, aunque expresó su confianza en que los «merengues» reviertan la eliminatoria en Alemania.

El arbitraje y los interrogantes

Tras el encuentro, criticó que no se pitara un penalti a Kylian Mbappé y calificó la jugada de «clara como el agua».

«Esto es penalti aquí y en la luna; no entiendo cuándo interviene el VAR, parece que solo lo usan cuando les conviene. Lo de hoy refuerza mi idea: esta temporada sufrimos siempre con el arbitraje», afirmó.

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Confianza en las estrellas y solución colectiva

A pesar del empate, el técnico rechazó preocuparse por la baja eficacia goleadora de Mbappé y Vinicius y afirmó: «No puedo preocuparme por dos de los cinco mejores jugadores del mundo. El problema no es individual, sino colectivo ante equipos muy defensivos. Debemos mejorar como grupo para salir del bache y esperamos que el partido del miércoles sea el punto de inflexión».

La hoja de ruta para el partido de Múnich

Sobre la final de la Liga de Campeones ante el Bayern, el técnico lanzó un aviso: «La historia y la camiseta blanca pesarán».

«Tendremos tiempo para corregir errores y viajaremos a Alemania solo a por la victoria», afirmó.

Y añadió: «Algunos creen que la remontada es imposible, pero viajaremos con 25 jugadores convencidos de pasar. Quizá se vean favoritos, pero se toparán con el prestigio de este escudo y la historia de esta camiseta, y daremos una batalla digna del Real Madrid».

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Bellingham y Camavinga.

El entrenador elogió a Jude Bellingham, quien ya recuperó su ritmo tras el parón, y destacó la actuación de Eduardo Camavinga en el centro del campo, una opción táctica acertada que aporta mayor flexibilidad al equipo.

Sobre la lucha por la Liga, afirmó que no rendirán: «La daré por perdida solo cuando sea imposible matemáticamente; hasta entonces lucharemos por cada punto y mantendremos la mejor imagen del club».