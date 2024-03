Apuestas River vs Estudiantes: ¿Quién va a ganar la Supercopa Argentina?

Conocé las mejores apuestas River vs Estudiantes de La Plata Supercopa Argentina. ¡Abrí una cuenta en Betano Argentina para un bono de bienvenida!

Este miércoles a las 21:10, Star+ retransmitirá el duelo de la Supercopa entre River y Estudiantes. Ambos actualmente clasificados para la postemporada en la Copa de la Liga 2024, ofrecerán espectáculo. ¿Pero cuáles son las mejores apuestas final Supercopa Argentina? ¡A continuación, los mejores pronósticos River vs Estudiantes!

Cómo llegan River y Estudiantes a la final Supercopa Argentina 2024

Para hacer las mejores apuestas River vs Estudiantes de La Plata a la final de la Supercopa Argentina de este año, hay que echar siempre un vistazo a cómo llegan ambos planteles:

River Plate: Su último choque se saldó con empate a 1 frente a Independiente en la Fecha 10 de la Copa de la Liga 2024. El gol de Millonarios, cómo no, de Miguel Borja. En estos últimos partidos, el equipo dirigido por Martín Demichelis parece estar abonado al empate, ya que ha firmado tablas en 5 de los últimos 6 compromisos.

Estudiantes de La Plata: Con un 53 % de pelota y 12 disparos a gol, Estudiantes de La Plata llega a esta final tras una Fecha 10 Copa de la Liga 2024 con una derrota por 3-1 en la cancha de Sarmiento. En sus 5 encuentros más recientes, el promedio de goles ha sido de 1.20, pero en una final siempre se juega distinto.

Más de 2.5 goles a cuota 2.4 a 1 en Betano Argentina

Estas apuestas River vs Estudiantes de La Plata Supercopa Argentina se basan en las estadísticas. De los últimos 5 juegos entre ambos, 3 de ellos han registrado 3 o más goles. Además, los 3 últimos choques con Estudiantes de La Plata han visto 3 o más tantos. Por su parte, River Plate solo nos habría dado 1 verde de sus últimas 5 fechas, pero confiamos.

Porque River Plate y Estudiantes de La Plata son equipos muy ofensivos. La clave estará en un gol tempranero, en los primeros 30 minutos. Esto abrirá enormemente el partido, obligando al plantel perdedor a ir con todo si quiere quedarse con el título de la Supercopa Argentina 2024. Así, es mejor no esperar al LIVE para estas apuestas final Supercopa.

Gana River Plate a cuota 1.95 a 1 en Betano Argentina

Otra de las apuestas River vs Estudiantes de La Plata para este choque que tiene gran interés es la de River Plate ganará en los 90 minutos. Es cierto que es una final, y son apuestas diferentes. También que River Plate no juega ante Estudiantes de La Plata desde julio del año pasado. Con todo, River Plate lidera el Grupo A de la Copa de la Liga 2024.

Es verdad que solo ha ganado 1 partido de sus últimos 6 compromisos, pero también lo es que en esos 6 juegos no ha perdido. Esto, lejos de ser negativo para las apuestas final Supercopa Argentina River contra Estudiantes de La Plata, juega a favor del apostante. ¿De verdad va a sumar un 1 de 7 juegos sin ganar? Son raras estas rachas en los clubes top.

River Plate levantará la copa + Ambos equipos anotarán a cuota 3.15 a 1 en Betano Argentina

Esta propuesta de apuestas River vs Estudiantes de La Plata en Betano Argentina es gracias a la herramienta CREAR APUESTA. Una combinada personalizada que creemos que tiene mucho valor. Para empezar, tomamos la cuota de River Plate campeón. No importa la forma en que lo logre, si en los 90 minutos o no, solo tiene que ganar el trofeo.

Además, nos basamos en los últimos 5 juegos entre ambos para añadir la cuota 2.07 a 1 a AMBOS EQUIPOS MARCAN (SÍ). Dicha cuota marca un 48 % de opciones, pero en 3 de los últimos 5 juegos entre ambos se ha dado. Asimismo, Estudiantes de La Plata lleva 3 partidos al hilo con ambos planteles marcando, mientras que River 4 de 5. ¡Mucho valor!

Miguel Borja anotará en cualquier momento a cuota 2.30 a 1 en Betano Argentina

Muchísimo valor en esta cuota a goleador, ya que Miguel Borja lleva una racha estratosférica, marcando en 8 de los últimos 10 juegos para llevar 10 goles en la Copa de la Liga 2024 Argentina. La estadística da una probabilidad del 80 %, mientras que la cuota 2.30 a 1 nos marca un porcentaje del 43 %. ¡Tremendo valor para la cuota de goleador!

Eso sí, este tipo de pronósticos se recomienda hacerlos con stake bajo, ya que dependen de un solo jugador. Y es que este puede ser expulsado o caer lesionado, truncando la apuesta. Por ello, aunque estadísticamente tenga mucho valor para apuestas River vs Estudiantes de La Plata, hay que ser cautos, pues es un mercado con muchas variables.

