Apertura 2022 de la Liga MX: EN VIVO ONLINE Cruz Azul vs Toluca, ¿dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Cruz Azul recibe a los Diablos Rojos del Toluca en partido de la Jornada 8 del Apertura 2022.

Cruz Azul vuelve a escena en este Apertura 2022, torneo en el que no tuvieron un buen arranque y su posición en la tabla no es la más agradable, enfrentando ahora a los Diablos Rojos del Toluca que no serán un rival sencillo.

La Máquina continúa con la reestructuración de su plantilla luego de varias bajas y buscan mejorar la contundencia tras haber sido vendido Santiago Giménez al Feyenoord de Holanda, chocando contra un club bien estructurado a nivel defensivo. Dicho encuentro se disputará este domingo 14 de agosto a las 17:00 hrs, dentro de la Jornada 8.

En GOAL te brindamos todas las opciones para seguir el cotejo a través de tu dispositivo móvil, televisión, computadora, e incluso tu tablet:

¿CÓMO VER ONLINE EL CRUZ AZUL VS TOLUCA?

ViX+ estará llevando todas las emociones del Cruz Azul vs Necaxa, mismo que tiene su membresia mensual de 119 pesos.

¿CÓMO VER EL CRUZ AZUL VS TOLUCA EN APPS?

Para la República Mexicana, la app de streaming, Vix+, está disponible en todas las tiendas online de Android y IOS. Vix+ puede utilizarse desde tu dispositivo móvil o cualquier Smart TV

¿CÓMO VER EL CRUZ AZUL VS NECAXA EN SMART TV?

Puedes enlazar la transmisión de la app de ViX+ desde tu celular a la pantalla mediante Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick. De lo contrario, deberás bajar la app de streaming en la tienda online de tu Smart TV para gozar de este gran encuentro.

¿No lo lograste? Acá te explicamos en un tutorial detallado cómo hacerlo paso a paso.