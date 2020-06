Antuna: “Nunca vas a tener contenta a toda la gente”

El canterano de Santos Laguna fue criticado en el último torneo luego de enfrentar a Cruz Azul.

Uriel Antuna, ofensivo de , se manifestó ante las críticas recibidas por su rendimiento deportivo en el Clausura 2020 luego de haber sido catalogado como uno de los refuerzos estelares.

El Brujo, que llegó proveniente del de la y por el que el Guadalajara pagó doce millones de dólares terminó por ser abucheado por la afición luego de la derrota por 2-1 con .

“Todos saben que el jugador a eso se expone a ser criticado siempre, nunca vas a tener contenta a toda esa gente. Las personas, la gente, mucha gente habla nada más por hablar, sin darse cuenta que llego dos horas antes de entrenar, para hacer mis activaciones y me quedo una hora más entrenando en el gimnasio”, mencionó en videoconferencia.

La llegada de Antuna pudo haberse considerado como un cambio ‘drástico’ para el seleccionado nacional pues hay una importante diferencia en nivel futbolístico entre la de y la .

“Desde que me presentaron la propuesta de venir, siempre me hice la idea que es un equipo grande y el peso que significa llegar. Cualquiera que hubiera llegado, así sea el ‘Pocho’ que lamentablemente no pudo, a cualquiera le hubieran cargado el peso. Fue difícil porque no estaba adaptado a la Liga, estaba en otro tipo de futbol, fue complicado por diversas circunstancias, pero siempre trabajo al máximo para estar al tope de mi nivel. No se me dieron bien las cosas, siempre trabajo para estar al máximo. Lo poco que pude jugar no fue de mi máximo nivel, pero hacía lo mejor posible”, explicó.