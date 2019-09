Antonio Conte valoró el debut de Alexis Sánchez: "Lo vi muy bien, es instintivo y necesitamos su explosividad"

El técnico del Inter de Milán dedicó elogios al ariete chileno tras su primer partido como nerazzurro. "Estoy contento con lo que le vimos por ahora".

Este sábado Alexis Sánchez debutó con el Inter de Milán, en el triunfo por 1-0 frente a en el Estadio Giuseppe Meazza. Fue su regreso a la Serie A después de ocho temporadas.

El atacante chileno ingresó por Matteo Politano, cuando faltaban diez minutos para el final del tiempo reglamentario, y se ganó los primeros aplausos con la camiseta de los lombardos. Y es que el Niño Maravilla tuvo una clara opción en el área chica, pero Juan Musso alcanzó a evitar el segundo gol del elenco Nerazzurri. Stefano Sensi había convertido en el primer tiempo.

Tras el compromiso, en el que su escuadra alcanzó nueve unidades y aprovechó el empate de ante la de Erick Pulgar para quedar como único líder del Calcio, el técnico Antonio Conte comentó a Sky Sport: "Lo vi muy bien a Sánchez. Es bastante instintivo y necesitamos de esa explosividad que tiene".

"Tenemos trabajo por hacer aún, pero estoy contento con lo que le vimos por ahora", subrayó.

El calendario de Alexis Sánchez para la temporada 2019/20

Finalmente, sobre el desarrollo del partido, el DT declaró: "Hubo un poco de cinismo en el cierre del partido porque lo intentamos asegurar hasta el final. En el segundo tiempo casi nos sorprenden y no podemos volver a pasar por eso".

"He sido claro que todos los rivales competirán con nosotros. Podemos mejorar mucho en bastantes ámbitos dentro de la cancha. Me gusta que hay una gran disponibilidad de todo el grupo. Felicité a los muchachos porque nos enfrentamos a un equipo fuerte y no fue fácil obtener los tres puntos esta noche", cerró.

El próximo desafío del ex será este martes -a las 13:55 de - en el mismo recinto deportivo, cuando enfrente a Slavia Praga de , en el debut del Grupo F de la UEFA .