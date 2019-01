Antonio Conte explica por qué no fichó por el Real Madrid: "Era una 'patata caliente"

El técnico italiano era uno de los grandes candidatos a relevar a Lopetegui en el banquillo.

Antonio Conte ha explicado en la 'Gazzetta dello Sport' uno de los motivos por los que no fichó por el Real Madrid el pasado octubre cuando el banquillo del equipo blanco se encontraba vacante tras la marcha de Lopetegui. "En ese momento era una 'patata caliente", ha explicado el italiano sobre aquella oportunidad.

El entrenador reconoce que hubo contactos con el Madrid: "Hubo una posibilidad pero no me gusta entrar en medio de la temporada. Prefiero trabajar desde el inicio".

También aprovecha para recalcar que esta temporada no entrenará a ningún equipo: "¿Mi futuro? Hasta verano no me veréis en ningún lado. Esto es seguro", sentenció.