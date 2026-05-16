El Manchester City ganó su octava FA Cup. En Wembley venció 0-1 al Chelsea con gol de Antoine Semenyo.

Jorrel Hato fue titular en el Chelsea, mientras que los holandeses Nathan Aké y Tijjani Reijnders, así como Rayan Cherki, comenzaron en el banquillo del City.

En la primera parte hubo pocas ocasiones: Semenyo, Omar Marmoush y João Pedro lo intentaron sin éxito.

A los 30 minutos Haaland marcó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Nunes. Justo antes del descanso, Sánchez detuvo un disparo del noruego.

El Chelsea empezó mejor la segunda parte, aunque sin crear peligro real. A un cuarto de hora del final llegó el gol: Semenyo remató de tacón un centro raso de Haaland y batió a Sánchez.

Enzo Fernández remató por encima del larguero y Sánchez detuvo los intentos de Nunes y Cherki.

El City, aún vivo en la lucha liguera, conquista su octava FA Cup; la anterior había sido en 2023.