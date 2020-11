Antoine Griezmann: "Messi me dijo que le jodió, le dolió cuando rechacé venir al Barça"

El delantero francés asegura que siente el apoyo del capitán todos los días.

Antoine Griezmann ha concedido una entrevista a Jorge Valdano, en la que analiza toda la actualidad del club y también su relación con Messi. El galo asegura que el capitán del se mostró molesto la primera vez que rechazó al club, pero que siempre le ha mostrado su apoyo. "Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que estaba conmigo y así lo noto cada día".

Griezmann recordó aquel verano y 'La Decisión', el documental donde finalmente optó por quedarse en el . "Quería enseñar que decidir irte a un equipo u otro es muy complicado. La gente pensaba que era un juego y que me reía de los aficionados. Solo quería mostrar como un jugador no sabe que hacer y que decidir. Te habla tu mujer, tus padres, tus hijos... pero al final decides tú".

Con respecto a su salida, Griezmann asegura que fue una mezcla de querer un cambio, pero también ver que jugadores importantes del Atlético salieron del club. "Necesitaba un cambio. Hubo salidas como las de Godín y Lucas me hicieron también que tomara la decisión de irme. Todo contó".

Preguntado por las críticas el delantero las acepta, pero también tiene la sensación de que es al primero que señalan cuando las cosas no van bien. "Las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil. Cansa el ver todas las mañanas noticias malas. Y eso no me deja terminar de disfrutar. Casi que respiro el día que no ha salido nada. Tengo ganas de demostrar. Y quiero que la gente sepa que no tengo ningún tipo de problema con nadie y que solo me centro en hacerlo lo mejor posible".