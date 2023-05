Anticorrupción investiga el patrimonio inmobiliario de cuatro árbitros, según "El Debate"

Se trataría de Clos Gómez, Jaime Latre, Hernández Hernández y Sánchez Martínez

El Debate publica hoy una información, según la cual, la Fiscalía Anticorrupción, estaría estudiando un informe en el que se analiza el patrimonio inmobiliario de los colegiados Carlos Clos Gómez, Alejandro Hernández Hernández, Santiago Jaime Latre y José María Sánchez Martínez.

Según esta publicación, que habría tenido acceso al documento confidencial, en él se detallan las adquisiciones inmobiliarias de todos ellos. En algunas ocasiones pagadas al contado y sin pedir crédito hipotecario alguno.

El informe en cuestión se encuentra en poder del Ministerio Público desde hace menos de una semana. Son 55 páginas en las que se incluyen fotografías de los inmuebles de los cuatro árbitros. También se ofrecen detalles de la forma en la que se pagaron, la mayoría de las veces al contado. Anticorrupción estudia ahora si incorporar o no este documento a la causa judicial en la que se investigan los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Clos Gómez, responsable del VAR del CTA, dispondría de siete inmuebles valorados en total en más de un millón de euros.

En el caso de Santiago Jaime Latre, tiene a su nombre un total de siete propiedades todas ellas abonadas al contado y adquiridas en su mayoría en 2020.

Otro investigado sería Alejandro Hernández Hernández. Sus propiedades inmobiliarias fueron adquiridas entre 2019 y 2021.

Por último, José María Sánchez Martínez, posee una vivienda de 164 metros cuadrados en Murcia valorada en 650.000 euros y comprada en 2019 junto a dos plazas de aparcamiento y un trastero. A finales de 2022 adquirió, también en Murcia, una tercera plaza de garaje. En todos los casos, y siempre según la información de El Debate, comprados sin créditos hipotecarios.

Anticorrupción lo niega

La Fiscalía ha negado que esté estudiando este informe.

En todo caso y aunque señalan que ahora mismo no hay nada, no descartan que pueda circular un informe de manera anónima con ese supuesto desglose del patrimonio inmobiliario de los cuatro árbitros. A día de hoy, sin embargo, Anticorrupción es tajante y sostiene que no están trabajando en ello.