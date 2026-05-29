Anthony Gordon ya es jugador del FC Barcelona y, en su presentación, hizo algo sorprendente

Anthony Gordon es nuevo jugador del FC Barcelona. El delantero llega del Newcastle United por más de 80 millones de euros y es el primer fichaje de Hansi Flick este verano.

El fichaje se rumoreaba desde hace semanas y ahora el club catalán lo ha confirmado oficialmente. Gordon ha firmado un contrato de cinco temporadas.

El viernes por la noche fue presentado y sorprendió a los periodistas al responder en un español fluido. «Siempre supe que acabaría en el Barça y por eso aprendí el idioma», reveló.

Ya antes de la temporada pasada, Gordon había comentado que estaba aprendiendo español, aunque por entonces aún no se hablaba de ningún traspaso. Su presentación fue impresionante.

«Estoy listo para este reto. Conozco la historia de este club y a los grandes jugadores que han vestido esta camiseta», añadió Gordon. «Estoy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo».

Aunque nunca dudó de su llegada, reconoce haber mantenido ya una charla muy positiva con el entrenador Hansi Flick. «Después me entusiasmé aún más. Flick me parece un entrenador fantástico. Espero que podamos lograr muchas cosas juntos».

Recuerda a Frenkie de Jong, contra quien jugó la temporada pasada en la Champions, y lo elogia: «Cuando enfrentamos al Barcelona, presionamos alto y lo hicimos todo bien, pero Pedri y Frenkie nos arruinaron los planes».