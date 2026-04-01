Antes de la firma del acuerdo con «Damak», un cuarto paciente ingresa en el Hospital Ahli de Yeda

Un cuarto jugador ha ingresado en el hospital del Club Al-Ahli de Yeda, antes del esperado enfrentamiento contra el Damak, en el marco de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli recibirá a su rival, el Damak, el próximo sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El periodista saudí Walid Saeed ha declarado, a través de su cuenta oficial en la red social «X», que Ali Majrashi, lateral del Al-Ahli, ha regresado al equipo tras sufrir una lesión mientras se encontraba con la selección saudí.

Said explicó que el lateral saudí se someterá a pruebas médicas, tras las cuales se determinará el programa de tratamiento y rehabilitación al que se someterá durante el próximo periodo.

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Majrashi se ha convertido en el cuarto jugador lesionado en las filas del Al-Ahli en este momento, tras su compañero Zakaria Hawsawi, quien también se lesionó en la concentración de la selección saudí.

La lista también incluye al centrocampista Valentin Atangana, quien también sufrió una lesión el lunes pasado en la articulación de la pierna, tras una entrada de uno de sus compañeros durante los entrenamientos de la selección francesa sub-21.

Además, el defensa turco Merih Demiral ya estaba lesionado antes del último parón internacional de este mes de marzo, en el que se incorporó a la convocatoria de su selección, que se clasificó para la fase final del Mundial de 2026.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 62 puntos, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, y a dos del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.