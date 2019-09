"Ansu Fati quiere jugar con España e intentaremos que juegue el Mundial Sub-17"

David Gordo, seleccionador español Sub-17, desveló que Ansu Fati quiere vestir la roja y que hacen lo que pueden para que juegue el Mundial.

Ansu Fati sigue siendo el hombre de moda tras su espectacular irrupción esta temporada en el Barça donde se ha hecho con un hueco en el once de Valverde por las lesiones de Messi, Suárez y Dembélé. El delantero culé ha firmado varios goles y asistencias como culé y ya se ha estrenado en Champions League ante el Dortmund convirtiéndose en el más joven azulgrana en debutar en la máximo competición continental.

El seleccionador español de las categorías inferiores, David Gordo, desveló en El Larguero que el '31' del Barça quiere jugar con pese a tener opciones de hacerlo también con otras selecciones (Guinea Bisáu y )

"Me consta que quiere jugar con España y todos estamos de acuerdo y deseando que suceda. La idea es que Ansu pueda llega a disputar el Mundial Sub-17 y ojalá podamos contar con él"

Gordo añade que Fati "es un chico que vive para y por el fútbol y sus compañeros hablan maravillas de él".

"Tiene la opción de jugar con otra selección pero él quiere jugar con España y estamos haciendo todo lo posible para que pueda estar con nosotros cuanto antes"

o he hablado con él me consta que quiere jugar con España. Todos estamos de acuerdo y estamos deseando que suceda. El 25 de septiembre daremos una prelista para el Mundial Sub 17 (octubre y noviembre). La idea es que Ansu pueda llegar para disputar el torneo, ojalá podamos contar con él. Es un chico que vive por y para el fútbol, sus compañeros hablan maravillas de él", señaló.

El Barça podría quedarse un mes sin él

En caso de que lleguen los trámites a tiempo y Fati pueda jugar con España y vaya al Mundial Sub-17, lo cierto es que el Barcelona se quedaría sin el jugador durante un mes, lo que dura el Mundial (26 de octubre al 17 de noviembre)