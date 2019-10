Ansu Fati no estará con la Sub-17 pero aún tiene la puerta abierta de la Sub-21 o la Absoluta

El delantero no está en la citación de David Gordo para los últimos amistosos antes del Mundial Sub-17 frente a Chile e Inglaterra.

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública la lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Sub-17 ante e y dentro de la relación de jugadores no está Ansu Fati. La joven estrella del ha recibido recientemente la nacionalidad española pero no ha sido citado por David Gordo.

Fati está ahora mismo lesionado y ese podría ser el motivo de su ausencia aunque aún tiene opciones de colarse en la lista de la Selección Sub-21 o de la Absoluta, que Luis de la Fuente y Robert Moreno harán publica el próximo viernes.

No obstante, la idea del Barcelona es que Fati no entrara en los planes de la Sub-17, ya que el club blaugrana no quería que participe en el Mundial Sub-17 para no perderle varias semanas durante la disputa del torneo entre el mes de octubre y noviembre.