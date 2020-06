Ansu, al rescate: Sus 6 goles con el Barcelona, siempre decisivos

Los tantos que ha marcado Ansu Fati siempre han sido clave para que el Barcelona sea hoy el líder de LaLiga.

ANÁLISIS

Hacía casi cuatro meses que Ansu Fati no era titular con el y regresó por todo lo alto marcando el primer gol de su equipo ante un belicoso Leganés que se resistía a encajar la manita que se llevó en su visita copera al Camp Nou. Los hombres de Javier Aguirre no pudieron evitar que el bissauguineano abriera la lata transformando el 1 a 0 gracias a un centro desde la izquierda de Júnior Firpo. Se da la circunstancia que si Ansu está en el campo, cuanto más trabado sea el partido, más posibilidades tiene de ver puerta.

Los 6 goles de Ansu, decisivos

Todos y cada uno de los seis goles que Ansu ha marcado con el primer equipo han sido básicos para las aspiraciones del Barcelona. Se estrenó en El Sadar con una diana que les valió a los catalanes para salvar un empate y volvió a ver puerta la semana siguiente cerrando el 5 a 2 al Valencia, quizá su gol menos trascendente. A partir de ahí lo que vino ha servido para aupar al cuadro azulgrana hasta lo más alto de la tabla a falta de nueve jornadas para el final.

Porque después abriría el marcador en San Siro permitiendo al Barcelona ganar a domicilio del y asegurarse la primera posición del grupo para, justo antes del confinamiento, reventar al Levante con dos goles que salvaron la victoria azulgrana. El sexto gol llegó cuando más falta hacía, ante un encerrado y dispuesto a no realizar ninguna clase de concesión ante el Barcelona.

Ansu, el mejor ante el Leganés

Con permiso de Leo Messi fue el jugador más destacado y si no acabó el partido fue porque "hay que cuidarle" según dijo Quique Setién tras el partido porque "tenía molestias musculares" si bien aclaró que aunque "tiene cosas que mejorar me dejó muy satisfecho". De todas formas recibió elogios de sus compañeros, que le agradecieron un gol que vale su peso en oro, pues hasta que el rosarino no transformó el 2 a 0 desde los once metros pudo pasar cualquier cosa.

"Estoy muy contento por Ansu" dijo Ivan Rakitic para añadir que "lo que está haciendo es un trabajo impresionante pero debe seguir teniendo paciencia y trabajando". Es evidente que el Barcelona hace bien pasando de los cantos de sirena que llegan desde en forma de millones de euros. Porque que nadie olvide que a sus diecisiete años ya es el sexto máximo goleador del equipo. Está claro que con Ansu hay futbolista para rato.