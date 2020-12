Anil Murthy: "Meriton Holdings no vende y Peter Lim sigue metiendo dinero en el Valencia CF"

Durante la Junta General de Accionistas, el presidente del Valencia ha hablado de la gestión del club, de las ventas de jugadores o del Nuevo Mestalla

La actualidad del CF pasa por la Junta General de Accionistas. Será la última con interactuación de pequeños accionistas. Entre otras cosas, porque durante esta Junta, Meriton Holdings con el peso de tener la mayoría accionarial, aprobará la modificación del artículo 11 de los estatutos del club, para elevar de 9 a 3.598 el número de acciones mínimas, para asistir a una asamblea.Una decisión que desactivará cualquier posibilidad del pequeño accionista de fiscalizar las cuentas de la actual gestión del club. La explicación de Anil Murthy, presidente del club, sobre este asunto, ha sido sorprendente: "Los accionistas han podido preguntar lo que han querido. El motivo de las modificaciones de Estatutos está explicado en el informe que tienen los accionistas", dijo.

En esta Junta General de Accionistas sí ha habido ruegos y preguntas por parte de los accionistas del club,que han expresado sus inquietudes con el delicado momento institucional y deportivo del equipo. Tras ese turno, ha comparecido Anil Murthy, presidente del Valencia CF, para abordar diferentes puntos clave. Su principal mensaje ha sido claro y rotundo: No venden. Según Murthy "Lo hemos dicho muchas veces. Meriton no vende. Lim sigue metiendo dinero. Gestión responsable, estabilidad deportiva y financiera, implicación social y la Academia son los pilares de la gestión" ha asegurado.

Ventas de jugadores "a precio de mercado"

Anil ha explicado que "se utiliza el término 'regalar jugadores' y no es correcto". Además, ha manifestado que "el club tiene una secretaria técnica compuesta por 7 personas; búsqueda y rastreo de jugadores para el club. El proyecto no es sólo cantera, también apostar por jugadores que van a tener cabida y a mejorar el equipo", explica. Anil también considera que Javi Gracia es un "gran entrenador" y tiene claro que está muy contento con los futbolistas que no han salido del Valencia CF, especificando que tienen "cuatro grandes capitanes que representan perfectamente nuestros valores".

Préstamos pignoración y apoyo financiero de Meriton al club

Acerca del dinero que ha puesto Meriton y de los préstamos al club ha hablado de "38 millones al 2,8% en 2014-2105 con pignoración de 4 jugadores de plantilla y 20% derechos TV; y otro préstamo en 2020 con pignoración de otros 4 jugadores de plantilla", para después volver a insistir en que "el apoyo financiero de Meriton al Valencia CF es absoluto e incuestionable. Lo que hace Meriton es poner en valor sus posiciones de crédito y recuperabilidad de las garantías", asegura.

Sobre el Nuevo Mestalla, ATE y la relación con las instituciones

Murthy asegura en este punto que Meriton está actuando de manera responsable: "Hablamos de un nuevo Mestalla diseñado y pensado hace más de una década, con enormes dimensiones y coste. Empresas que se han acercado para acabarlo a cambio de explotación del terciario no lo ven factible. Tras la caida de ADU hemos buscado alternativas", ha asegurado.

El presidente del Valencia especifica que no se acudirá a las instituciones "hasta que tengamos algo en firme" y anuncia que "no podremos acabar el estadio si no vendemos Mestalla, realidad que no podemos obviar. Este tema tienes muchas patas, refinanciación, deuda, ATE..", dice."La administración y el VCF deberán hacer un esfuerzo conjunto. Vender la parcela de Mestalla es difícil, pero sin la ampliación de la ATE, todavía más", asegura, al tiempo que explica que no quieren "convertir lo del estadio en un asunto politico".

Contra los medios de comunicación

Anil Muthy también ha hablado sobre los medios de comunicación. Ha dicho que desea "establecer una diferencia respecto a otros medios que se empeñan en ofrecer una información sesgada. Piensen en la intención en programas de radio o periódicos, si hay una intención periodística o si hay algo más", lanzando una grave acusación. Además, ha negado que en el club se piense que la afición sea racista. Ha comentado lo siguiente: "Es absolutamente falso que Murthy o Lim hayan mencionado una sola vez que la afición es racista. Absolutamente falso. Fake news. El club sí que condena esos comportamientas. Me sorprende esa falsa percepción. Libertad de expresión es un derecho fundamental"

Aprobación del presupuesto

Gracias al peso accionarial de Meriton, el Valencia CF ha dado el 'OK' a sus cuentas con un presupuesto de 118,913 millones de euros desglosados en 2,3 millones de euros de ingresos por competiciones, 89 millones por derechos de TV, 13,87 millones a través de acuerdos publicitarios, 7,94 millones por abonados y socios y 5,24 millones procedentes de la comercialización. con este resultado el club tiene que 'liberarse' antes del 30 de junio una cantidad fijada en 26,41 millones en venta de futbolistas o ingresos extraordinarios para no cerrar con pérdidas.

Por último, también se ha aprobado la reducción del número de Consejeros de diez a ocho. La reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2020/2021. y la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.