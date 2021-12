Angelici volvió recargado contra Riquelme: "Jugar bien no te habilita a ser buen dirigente"

La política de Boca Juniors siempre tiene temperatura alta. Incluso después de conseguir la Copa Argentina y cerrar con dos títulos el 2021, la polémica está a la orden del día y esta vez ocurre por la aparición de Daniel Angelici en escena, quien luego de un tiempo alejado, decidió regresar recargado y con críticas duras destinadas a Juan Román Riquelme y la actual conducción del Xeneize.

El Tano dio una entrevista a Presión Alta, en TyC Sports, donde dejó una filosa frase sobre el actual líder del Consejo de Fútbol: "Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente", dijo sobre el 10, para agregar que más allá de ser el máximo ídolo de la institución, "te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo cómo ser presidente".

Además, remarcó que en Boca "hay una grieta que nos hace daño a todos los boquenses. Quizás no habremos estado a la altura los dirigentes, pero yo el día que ganó Ameal lo llamé y no me atendió", para subrayar que más allá de los logros deportivos, "el club ha ganado y están todos peleados entre sí, renunció el vicepresidente y eso no le hace bien".

Y con la mira puesta en el 2023, año en el que nuevamente habrá elecciones, sostuvo que "no se trata de ganarle a Riquelme, se trata de armar una buena propuesta, una buena lista y llevar buenos candidatos.", para remarcar que Carlos Tevez podría formar parte de ese armado: "Soy amigo de él, más allá de la política. Es un jugador que no le tiene que demostrar nada a nadie, que vino con 31 años para dar todo. Carlos tiene que hacer lo que lo haga feliz. Si quiere jugar, voy a estar de acuerdo; si se siente dirigente o director deportivo, estoy de acuerdo. Pero para todo se tiene que preparar".