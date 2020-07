Ángel Torres: "Si ganamos al Inter, tenemos muchas posibilidades de ganar la Europa League"

El presidente del Getafe dio una entrevista en 'Radio Marca' y dejó muchísimos titulares sobre Tebas, sobre Bordalás, sobre Etebo y sobre Cucurella

Ángel Torres, presidente del CF, repasó la actualidad futbolística durante una entrevista en los micrófonos de “Radio Marca”. Y en esa extensa entrevista, dejó muchos titulares. Sobre todo, acerca de la . Sueña con una final contra el y cree que si su equipo elimina al Inter, tiene muchas posibilidades de ganar la Europa League.

Quiere una final española en la Europa League

“Si eliminamos al Inter, tenemos muchas posibilidades de ganar la Europa League. Si les pillamos desprevenidos y nos lo creemos, cualquier cosa es posible. Y si no, vacaciones y buena temporada”, comentó el presidente del Getafe. Además, Ángel Torres explicó que “sería maravilloso poder jugar una final de Europa League con el Sevilla FC. Ojalá se juegue esa final”

"Con Tebas se ha pasado de darle el Príncipe de Asturias a pedir su dimisión"

Sobre la gran polémica originada con el partido Deportivo-Fuenlabrada y las críticas vertidas sobre Javier Tebas, presidente de , Ángel Torres comentó: “Hemos pasado de darle el Príncipe de Asturias a Tebas, a pedir que dimita. En se pasa de puta a monja en una noche”, zanjó.

Acerca del posible descenso administrativo del Fuenlabrada, comentó: “No es normal que sancionen al Fuenlabrada con algo, salvo que sea muy claro y que haya una culpabilidad, pero lo que sí sé es que las prisas de querer acabar con éxito precipitaron todo y nos hemos metido en un callejón sin salida”, aseguró para después decir que "contentar a todos va a ser imposible, sobre todo por la presión de la prensa que es enorme. Todos tienen razón, pero el juez tiene que dictaminar y no lo va a tener fácil”, dijo.

"El VAR lo tiene que dirigir gente profesional"

Acerca del VAR, Ángel Torres se mostró contundente: “No quiero quitar el VAR. La polémica es parte del show, pero yo tuve que presenciar el anuncio de un partido donde el protagonismo del VAR llegó a parar el juego 18 minutos. Jugamos un partido de 120 minutos, eso es un show grande que no lo entiende nadie. Yo siempre he estado en contra, pero después del Mundial de vi que la herramienta es buena. Otra cosa es exponer a los árbitros. El VAR lo tiene que dirigir gente profesional, que cuando lo haga mal, salga”, dijo.

Bordalás seguirá un año más en el Getafe

Sobre el futuro de José Bordalás en el banquillo azulón, Ángel Torres dijo: “Seguirá en el Getafe la próxima temporada. Va a seguir un año más. Eso es lo que he hablado con él. Viajaremos a y lo haremos bien”, comentó.

Mayoral y Brahim, posibles fichajes

Acerca de los fichajes, habló de futuribles como Mayoral y Brahim, ambos jugadores del . Torres dijo “Borja Mayoral es un delantero que está cedido en el Real Madrid, y que es interesante. Es un buen futbolista y todos los buenos futbolistas siempre interesan al Getafe”, mientras que comentó que “Brahim ya lo intentamos el pasado año, el chico no quiso salir del Real Madrid, vamos a ver este año”.

No hay oferta del por Cucurella

En cuanto a Cucurella, Ángel Torres fue lapidario: “Es mentira lo del Chelsea con Cucurella. No hay oferta por Cucurella. Ni el chico quiere irse, ni el Getafe quiere vender. Está muy a gusto aquí”, dijo, para después comentar que Jorge Molina se queda aunque “parecía se a ir con Machín a , pero al final no se ha ido Pablo a la Superliga y Jorge se queda”, dijo. Y sobre Etebo, comentó "a Etebo se le murió el padre, salió del país y ahora no puede entrar. Con cosas así hay que ser humano y dejarle irse. Tampoco conocía a su hijo recién nacido".

Ángel Torres se irá del Getafe "en un par de años"

Por último, Ángel Torres dejó entrever que se irá del Getafe en un par de años: “Hay muchos fondos de inversión y muchos intermediarios. En un par de añitos me tendré que ir, porque algún día me tendré que ir. Llegué en 1987, fue la primera venta que hice aquí y después de 21 años yo creo que hay que ir buscando un sustituto. Yo si estoy, estoy, no me gusta estar a la sombra. Cuando digo que me voy, me voy”, comentó.