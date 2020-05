Ángel Torres anuncia que los 13.500 abonados del Getafe verán gratis la próxima Liga

Así lo ha anunciado el presidente azulón en "Radio Marca"

Vaya gesto. El presidente del CF, Ángel Torres, ha confirmado en la sintonía de "Radio Marca" que los 13.500 abonados actuales del club azulón no pagarán un solo euro para ver los partidos de Liga de la próxima temporada. Es decir, que sí tendrán que pagar para ver la o la competición europea si es que los azulones se clasifican para jugarla, pero verían absolutamente gratis .

Ángel Torres lo ha anunciado así: “El año que viene, los 13.500 socios del Getafe van gratis al campo. No vamos a cobrar, entrarán gratis al Coliseum. La Liga, los 13.500, con asientos gratis. No van a pagar ni una peseta. Lo paga mi bolsillo", ha dicho el máximo mandatario azulón.

Además, ha hablado de la posibilidad de que se cambie el nombre del estadio, Coliseum Alfonso Pérez, para renombrarlo con su nombre, algo que ha negado de forma tajante el máximo dirigente azulón.

"Lo tengo prohibido mientras viva. No me gusta, porque divide a la gente. Habrá quien crea que lo haga bien o mal, pero hay que respetar a todo el mundo", expresó.

"La gente me tiene aprecio. Con problemas con todo el mundo, hemos jugado 2 finales de Copa del Rey, he estado 14 años en la RFEF... Yo intervine dos o tres veces porque no soy de los que se callan. Protesto cuando tengo que protestar", comentó.

Torres fue contudente cuándo se le preguntó por la eliminatoria de UEFA ante el Inter. El conjunto azulón se negó a viajar a Milán por el riesgo de contagio que había en debido al auge del coronavirus y se trató de desprestigiar al presidente.

"Alguien dijo que iba de listo y que me iban a quemar porque decían que no conocía que funciona la UEFA. Funciona como funciona la RFEF... Hemos dado una imagen espectacuar, nos han felicitado por nuestras instalaciones".

"Con el fútbol lo hemos pasado muy mal. Me tuve que pelear con todo el mundo, porque había que irse a concurso de acreedores y yo me negués, hasta con mi amigo Tebas, que ha hecho mucho por el fútbol".

"Está clarísimo que algunas declaraciones de equipos o jugadores están condicionadas por la posición en la tabla que tienen en la tabla", comentó.

Sobre la final de la Copa del Rey, el dirigente azulón se mostró de acuerdo con la postura de los dos finalistas, Athletic y , con respecto a jugar el encuentro a puerta abierta, con público.

"Estoy de acuerdo que la final de la Copa la tienen que jugar con público pero cuanto antes, antes de empezar la próxima temporada debería estar jugada la final", expresó.

Ángel Torres también tuvo tiempo de hablar sobre el conflicto perpetuo que existe entre los presidentes de la Liga y la RFEF, Tebas y Rubiales, y se mostró conciliador, pero contundente con el tema de los horarios.

"Si Tebas se presenta a otra legislatura creo hay que poner a Tebas y a Rubiales en su sitio, si hay que cederle algo a la Federación cedérselo, pero los horarios los tiene que decidir el fútbol profesional, no la Federación".

"No se puede nombrar a dedo quién va a Europa por muy presidente que te creas. Al Athletic le habían engañado diciéndole que iba a ir a Europa ganando o perdiendo la final de Copa", analizó. También respondió sobre cómo ve a su equipo de cara a final de temporada.

"Es complicado, es un equipo veterano y les cuesta más recuperar. Confío en ellos y el objetivo es estar entre los seis primeros si puede ser y sino, la culpa la tendrá la desgracia del virus del coronavirus. Si no llega a pasar esto, estamos en Champions seguro"

Torres también habló sobre el próximo mercado de fichajes y los objetivos con los que cuenta el equipo azulón para el período estival.

"Nuestro objetivo pasa por no vender, hacer un par de fichajes.Estoy contentísimo con la plantilla que tengo, no han pedido más dinero y tengo un montón de ofertas. El presidente del Nápoles me llama casi cada noche"Algún día contaré la historia de Chimy. Quería venir".