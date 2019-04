Ángel Orelién llegó a Cruz Azul gracias a un promotor

Ángel Orelién reforzará al equipo Sub20 de Cruz Azul.

Ángel Orelién, refuerzo de para el Apertura 2019, dio detalles de su incorporación al equipo de La Noria, mismo que significará su primer experiencia fuera del Sporting San Miguelito.

En el mismo sentido, el seleccionado panameño explicó quien fue el contacto para la transferencia al futbol mexicano, donde primero pasará por el equipo Sub20.

"Después del Mundial Sub 20 yo llegaría al equipo, a la Sub 20, a menos que el técnico que esté en ese momento vea el torneo y me pueda dar la oportunidad de llevarme al equipo mayor. Lo único que quiero es trabajar y hacer las cosas bien, es un equipo muy grande en y eso trae muchas responsabilidades", mencionó a ESPN.

Orelién aclaró que no ha tenido comunicación con Ricardo Peláez, director deportivo del conjunto celeste. "Por ahora no he hablado con él, pero sé que se ha comunicado con mi agente, y a través de Omar Fleitas".