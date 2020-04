Andrés Palop, recuperado de Covid-19: "He hecho una gran parada al coronavirus"

En el Día Internacional del Portero, el ex meta del Valencia, Villarreal y Sevilla abandona el hospital; le habían ingresado hace dos semanas.

Después de haber sido ingresado hace 12 días en el hospital por contagiarse de Covid-19, Andrés Palop ha anunciado este martes que ya está recuperado y que seguirá en aislamiento durante otras dos semanas. En el día internacional del portero, el ex guardameta español de 46 años dijo que hoy ha realizado "una gran parada al Coronavirus".

"Hoy en el #felizdiainternacionaldelportero no cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación, hoy he hecho una gran parada al Coronavirus... ya estoy en Casa", empezó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram el ex guardameta del , , y .

Y continuó: "Hola amigos, he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19, desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital. Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa. Quiero agradecer al Hospital 9 d’octubre su rápida atención, agradecer de corazón y mostrar todos mis respetos a Los Médicos, Neumólogos, ATS, Enfermer@s, Radiólogos, limpiadoras y cocina... y en general a todo el hospital por que no quiero olvidarme de nadie ya que han sido muy importantes para mi recuperación 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻. Gracias, gracias y muchas gracias, no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado. Gracias a Toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño".

Ya recuperado de la enfermedad que azota al mundo entero, Palop finalizó: "Ahora a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares. Un fuerte abrazo a todos, ánimo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer, no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente, se sale... cuídense mucho. Saludos Andrés Palop".