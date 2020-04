Guardado: "Siempre es más fácil quitarle dinero al jugador"

El mediocampista no está de acuerdo con la medida de reducción de salarios en el Betis, en el marco de la pandemia global de coronavirus.

Andrés Guardado dio sus impresiones sobre la medida de reducción de salario a los jugadores, siendo esta una de las principales consecuencias de la suspensión de actividades por el brote de coronavirus. Sin embargo, el mediocampista no está de acuerdo con esto debido a que considera que el futbolista siempre es el más afectado.

"Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra. Creo que va al modelo de negocio del futbol, pero al final al jugador es una situación muy compleja, porque somos trabajadores, pero también activos del club", dijo a Fox Sports.

"La directiva de acercó para decirnos como se está viviendo esta crisis de sanidad que hay en el mundo, sino lo que repercute para la Liga y el club. Nos dijo los escenarios que había y se dio la negociación para ver lo mejor para todos para que pudiera mantener una sana economía en este momento de crisis y no tocaran a los trabajadores que están detrás de nosotros", agregó.

Vale destacar que el Principito, poco a poco, comenzaba a recuperar el puesto que tenía en el once inicial del conjunto verdiblanco. Guardado tuvo una participación clave en la victoria contra el Real Madrid y venía mostrando un nivel similar al que tuvo durante la etapa de Quique Setién, técnico con el que se ganó la confianza del club y el cariño de la afición verdiblanca.