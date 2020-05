Andrés Felipe Andrade se mostró a favor de volver a los entrenamientos individuales

El volante de Atlético Nacional tuvo un charla virtual con los medios en la que habló del posible regreso del campeonato colombiano.

En medio de los ires y venires entre el Ministerio de Deporte y la Dimayor sobre la posibilidad de volver a jugar lo que queda de la Liga BetPlay, uno de los grandes referentes de abordó varias preguntas sobre sus temores, precauciones y percepciones al respecto.

Para Andrés Felipe 'El Rifle' Andrade, "todos los jugadores de fútbol, con todo este tiempo parados, queremos jugar". "Estamos a disposición de lo que diga el gobierno para poder darnos alta, al menos para entrenar individualmente y tener una readaptación en campo", manifestó el volante.

En videoconferencia con los medios de comunicación que cubren al equipo paisa, el '10' dijo que "el temor va a terminar el día que te digan que no tienes coronavirus". Si bien Andrade no tiene "ningún temor de volver a jugar porque los que salgan contagiados no van a jugar" si le preocupa "que vuelva a haber contagios" después de cumplir la cuarentena y se dispare la curva, afectando a los jugadores y sus familias. "Pero es un temor que tenemos que afrontar y asumir", sentenció.

Una vez se tenga luz verde para regresar a Guarne, 'El Rifle' dijo que "voy a querer abrazar a todos mis compañeros, divertirme en la cancha con mis compañeros. Sé que no se va a hacer porque vamos a entrenar individualmente, pero lo quiero hacer". Mientras llega ese día anhelado, el caleño ha aprovechado el tiempo libre para leer "muchos libros de fútbol, la biografía de Pep Guardiola". Y también para capacitarse: "En este momento estoy haciendo el curso en línea de Coach que ofrece el , además que estoy haciendo curso de DT de Barcelona".

Respecto a la propuesta acercada a Dimayor para terminar el campeonato en una o cuatro sedes definidas, el ex-América de se mostró a favor de que sea Medellín una de las ciudades que acoja los partidos: "La verdad Antioquia tendría que ser una sede porque en salud ha demostrado que la curva descendió y los casos se han atendido de una manera sanitaria muy buena. Además tiene la ventaja de tener tres estadios que se pueden utilizar de manera profesional".

Asimismo se mostró consciente del apretado calendario que tendrán al frente una vez vuelva a rodar la pelota, pero "esa preocupación para a un segundo plano". "Seguramente no tendremos vacaciones a mitad de año y tendremos partidos muy seguidos", pero ahí Nacional tendrá una gran ventaja porque "las rotaciones del profe Juan Carlos nos va a beneficiar muchísimo porque tendremos jugadores frescos cada partido".

"Aún alcanza el tiempo si se jugada cada 3 o 4 días y más estando en ciudades, se alcanza a terminar el torneo así como está. En mi percepción, se deben terminar los dos torneos aunque otra posibilidad es hacer el torneo largo. Lo mejor sería terminar este torneo corto y el siguiente, no sé si hacerlo largo", enfatizó el volante creativo sobre cómo debería cumplirse el actual torneo que tiene a su equipo como líder con 15 puntos en ocho fechas disputadas.

En cuanto al tema físico, "En mi percepción, con quince días tendremos para readaptarnos al proceso físico para volver a jugar" y no ve descabellado, "jugar 47 partidos en el año, ya lo hemos hecho. Además es lo que tenemos proyectado con Liga, Copa y ".